Fahranfänger gab Führerschein nach 49 Minuten wieder ab

ISERLOHN.Ein Fahranfänger geriet am Dienstag mit seinem Auto in eine Tempokontrolle der Polizei und musste daraufhin seinen Führerschein abgeben.

Gerade einmal 49 Minuten hat sich ein 18-Jähriger im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen über seinen neuen Führerschein freuen dürfen - denn dann musste er ihn auch schon wieder abgeben. Der Fahranfänger geriet kurz nach bestandener Fahrprüfung in Hemer(Sauerland) in eine Tempokontrolle der Polizei, wie diese am Dienstag mitteilte.

Dabei wurde er mit 95 statt der erlaubten 50 km/h erwischt.

Mit im Auto saßen den Angaben zufolge vier Freunde des 18-Jährigen. Den jungen Temposünder erwartet nun eine saftige Geldstrafe, ein Fahrverbot für die nächsten 4 Wochen, die Verlängerung seiner Probezeit von zwei auf vier Jahre und eine teure Nachschulung.

