Fährunglück auf Victoria-See - Überlebender nach zwei Tagen gefunden

DODOMA. Bei den Sucharbeiten nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee ist den Helfern am Samstag die kaum mehr erhoffte Bergung eines Überlebenden geglückt.

Bild: JACKSON NJEHIA (REUTERS)

Der Maschinist habe sich in einem "speziellen Raum" mit ausreichend Luft zum Überleben eingesperrt, sagte der Parlamentarier Joseph Mkundi. Damit stieg die Zahl der Überlebenden auf 41. Gleichzeitig sei die Zahl der Toten auf 170 gestiegen, erklärte Mkundi.

Anderen Angaben zufolge sing mindestens 183 Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag in der Früh hatte der staatliche Fernsehsender TBC die Zahl der Toten noch mit 151 beziffert. Die Fähre "MV Nyerere" war am Donnerstag im südlichen Teil des Sees gekentert, nur rund 50 Meter vom Anleger auf der Insel Ukara entfernt. Nach Schätzungen des Betreibers befanden sich mehr als 300 Menschen an Bord.

