Europa schwitzt: Rentiere verschanzen sich am Polarkreis in Tunneln

OSLO. Ungewöhnliche Hitze selbst am Polarkreis führt im Norden Norwegens zu ungeahnten Gefahren: Schwitzende Rentiere suchen dort in Straßentunneln Abkühlung und stellen damit ein Verkehrshindernis dar.

Die Tiere zögen sich vor der Hitze in Tunnel und an andere schattige Plätze zurück, sagte Tore Lysberg von der Straßenverkehrsbehörde am Donnerstag.

Autofahrer sollten daher in und nahe Tunneln besonders vorsichtig fahren. Der norwegische Wetterdienst hatte am Mittwoch einen neuen Rekordwert von 31,2 Grad in Finnmark, einer wichtigen Rentierregion im Polarkreis, gemessen. In diesem Jahr gab es in der Region bereits zwölf sogenannte tropische Nächte, an denen das Thermometer nicht unter 20 Grad fiel.

Schwedens höchster Berg schmilzt

Die hohen Temperaturen haben Schweden um eine seiner bedeutendsten Naturstätten gebracht - zumindest vorerst: Der Kebnekaise-Berg ist nach Berechnungen von Wissenschaftern nicht länger der höchste Punkt des Landes. Grund dafür ist das dramatische Abschmelzen des Gletschers auf dem mehr als 2.000 Meter hohen Berg.

"Das ist ziemlich beängstigend", sagte Gunhild Ninis Rosqvist, Geografin an der Universität in Stockholm. Rosqvist vermisst den Kebnekaise seit vielen Jahren. Zuletzt maß der Berg 2097 Meter und war damit nur noch 20 Zentimeter höher als der benachbarte eisfreie Nordgipfel. Den Messungen zufolge verlor der Südgipfel zwischen Anfang und Ende Juli vier Meter Schnee.

"Dieser Gletscher ist ein Symbol für alle Gletscher weltweit", sagte Rosqvist. Die Schmelze infolge der hohen Temperaturen betreffe das gesamte Ökosystem: "Die Pflanzen, die Tiere, das Klima, alles." Die Auswirkungen des Klimawandels seien hier ganz eindeutig zu sehen. In diesem Jahr habe sie erstmals überhaupt Schmelzwasser am Berg fließen sehen.

Zwar seien die Geografen am Donnerstag nicht zu Messungen am Gipfel gewesen, aber angesichts von 20 Grad Celsius am Mittwoch sei der Süd-Gipfel nun "mit Sicherheit" kleiner als der Nordgipfel. Die Wissenschafter werden am 2. September erneut die Höhe des Südgipfels messen. Rosqvist geht davon aus, dass der Nordgipfel zum Ende des Sommers etwa einen Meter höher sein wird als sein südlicher Nachbar.

Seit 1880 wird der Südgipfel vermessen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten verlor er jährlich etwa einen Meter. Die Hitze hat auch in Schweden dramatische Folgen: dutzende von Waldbränden suchten das Land in diesem Sommer heim, einige von ihnen wüteten sogar im Polarkreis.

Bis zu 44 Grad in Spanien

Große Teile Spaniens schwitzen unter der ersten großen Hitzewelle des Sommers. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet am Donnerstag mitteilte, sind extrem warme Winde aus Nordafrika für die hohen Temperaturen verantwortlich. Besonders betroffen seien der Südwesten und das Zentrum des Landes, wo mindestens bis Sonntag keine Linderung in Sicht sei, hieß es.

In den Tälern rund um die Flüsse Tajo, Guadiana und Guadalquivir könnten die Werte in den nächsten Tagen örtlich bis auf 44 Grad ansteigen, warnten die Meteorologen. Auch auf Mallorca sei die Warnstufe Gelb mit Temperaturen von um die 38 Grad ausgegeben worden, berichteten örtliche Medien. In Madrid wurden für Freitag ebenfalls 40 Grad erwartet. In den Nächten bleibt es tropisch warm: Die Werte sinken derzeit in weiten Landesteilen nicht mehr unter 20 Grad.

Wer angenehmere Werte sucht, der muss weiter südlich suchen: Nur in den beiden Nordafrika-Exklaven Ceuta und Melilla sowie auf den Kanarischen Inseln werden derzeit weniger als 30 Grad gemessen.

