"Es geht nicht, dass Leute hier den Hitlergruß zeigen und Ausländer jagen"

CHEMNITZ. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer diskutierte in Chemnitz mit Hunderten Bürgern, dabei stellte sich der CDU-Politiker schützend vor die Stadt, zog aber auch rote Linien.

Großer Andrang beim „Sachsengespräch“ mit Spitzenvertretern der Politik. Bild: AFP

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach den Krawallen der vergangenen Tage beim Besuch in Chemnitz zum Vertrauen in die staatliche Ordnung aufgerufen. "Grundsatz unseres Zusammenlebens ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte der CDU-Politiker Donnerstagabend beim "Sachsengespräch" mit Hunderten Bürgern.

Gleichzeitig warnte er vor Fremdenfeindlichkeit. So habe er bei seinem Besuch in Chemnitz eine dort schon lange lebende Frau chinesischer Herkunft getroffen, die in der Stadt angepöbelt worden sei. "Dem müssen wir alle mit aller Kraft entgegentreten", rief er die anwesenden Bürger auf. Und: "Es geht nicht, dass Leute hier den Hitlergruß zeigen und Ausländer jagen", betonte Kretschmer.

Debatte um Abschiebungen

Familienministerin Franziska Giffey (SPD), die gestern als erstes Mitglied des Bundeskabinetts die sächsische Stadt besuchte, sagte Chemnitz und Sachsen Unterstützung zu. Zudem forderte sie mehr Wertschätzung für die Menschen in Ostdeutschland. "Wir stehen zusammen dafür, dass Chemnitz und Sachsen mehr sind als brauner Mob", sagte sie.

Unterdessen ist in Deutschland die Debatte über Abschiebungen wieder aufgeflammt: Der nach einer tödlichen Messerattacke in Chemnitz festgenommene Iraker hätte laut dem Verwaltungsgericht der Stadt bereits 2016 nach Bulgarien abgeschoben werden können. Das sei aber nicht passiert, weshalb die Überstellungsfrist von sechs Monaten abgelaufen war.

In der Folge musste das Asylverfahren vom "Bundesamt für Migration und Flüchtlinge" (Bamf) geführt werden. Das Bamf hat den Asylantrag dann abgelehnt. Dagegen wehrte sich der mutmaßliche Täter erfolgreich vor Gericht. Seit August 2017 liegt die Entscheidung wieder beim Bamf.

Warnung aus der Schweiz

Nach den Demonstrationen und Ausschreitungen in Chemnitz hat das Schweizer Außenministerium in einem Tweet zur Vorsicht geraten. "#Deutschland: Lassen Sie in der Umgebung von Demonstrationen Vorsicht walten, da Ausschreitungen möglich sind", heißt es in dem Tweet von gestern.

Gratis-Konzert gegen Rechts

Am Montag findet in Chemnitz ein Gratis-Konzert gegen Rechts unter dem Motto "#wirsindmehr" statt. Ab 17 Uhr treten auf dem Platz vor dem Karl-Marx-Monument die Toten Hosen, die Rapper Marteria & Casper, Feine Sahne Fischfilet sowie die Lokalmatadoren Kraftklub und Trettmann auf.

clarazet (728) 01.09.2018 00:26 Uhr Hintenach kann man leicht gescheiter sein, hätte man ihn abgeschoben etc.



Hätte der Iraker Arbeit gehabt, hätten sie keinen Alkohol getrunken, hätte sie nicht gestritten, alles Blödsinn,



die Geschehnisse sind nicht rückgängig zu machen und waren nicht vorhersehbar.



Wir müssen für den Frieden kämpfen, als erstes den mit den Mitmenschen

