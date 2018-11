Englische Schule verbietet Schülern teure Luxusjacken

BIRKENHEAD. Das soziale Ungleichgewicht unter den Schülern soll durch Kleidungsstücke, die oft bis zu tausend Euro und mehr kosten, nicht noch weiter zum Ausdruck gebracht werden.

Teure Jacken als Statussymbole gehören an der britischen Woodchurch High School der Vergangenheit an. Bild: REUTERS

Für zumindest oberflächlich mehr Gerechtigkeit zwischen privilegierten Schülern und solchen aus weniger gut situierten Familien soll jetzt ein Verbot an der Woodchurch High School im englischen Birkenhead beitragen. Konkret geht es dabei um Jacken von Luxusmarken wie etwa Moncler oder Canada Goose.

Weil immer mehr Schüler ihre Eltern unter Druck setzten, ihnen teure Designerkleidung zu kaufen, entschloss sich Schulleiterin Rebekah Phillips zu diesem Schritt. Gegenüber CNN begründet sie die Entscheidung: "Diese Jacken haben viel Ungleichgewicht zwischen den Schülern hergestellt. Sie stigmatisieren Schüler und Eltern, denen es nicht so gut geht."

Familiärer Hintergrund soll nicht vom Lernen abhalten

Das Verbot sei ein Versuch, die Schule "armutssicherer" zu machen, so die Direktorin weiter. Etwa die Hälfte der knapp 1500 Schüler in der englischen Hafenstadt kommt aus sozial schwächer gestellten Familien. Zudem ist es nicht der erste Schritt in diese Richtung. Vor etwa zwei Jahren wurde an der Schule ein einheitlicher Schul-Rucksack eingeführt. Auch dabei ging es um einen Konflikt zwischen Schülern und Eltern hinsichtlich der Preisklasse notwendiger Schulutensilien. Ebenso wurden auch die Tage, an denen keine Uniform getragen werden muss auf einmal im Jahr reduziert. Der Grund: Kinder wurden aufgrund ihrer Kleidung gehänselt.

1 Kommentar nala2 (4113) 20.11.2018 16:26 Uhr so ein verbot sollte an unseren schulen auch sein.denn es gibt schon Kinder,welche dann die anderen auslachen,weil die sich keine teuren jacken leisten können.anscheinend sind die Eltern nicht in der lage ihren kindern beizubringen,daß es Eltern gibt die ihren kindern nicht etwas teures kaufen können. Antwort schreiben

