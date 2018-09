Elfjähriger Deutscher wollte Süßes und fuhr mit Auto zum Supermarkt

Ich bin mir sicher, dass es mehr 11-jährige gibt die besser Autofahren könnten, als manche 60+-jährigen es tun...



Etwas anderes, finde es passt aber trotzdem zum Thema:

habe diese Woche einen Bub (auch um die 8-10 Jahre alt) gesehen, der am Gehsteig mit seinem Radl fuhr, und kurz vor dem Schutzweg abstieg und anschließend bei selbigem wartete, bis er überqueren durfte.

Am liebsten wäre ich ausgestiegen, und hätte ihn gelobt!



3km weiter, wieder bei einem Zebrastreifen, fuhr so ein alter Transch einfach drüber. Soll ich noch was sagen?