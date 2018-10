Elf Tote und sechs Verletzte – Terror auf dem Hügel der Eichhörnchen

PITTSBURGH. Die Juden fühlen sich nicht mehr sicher in Donald Trumps Amerika.

Kerzen und Blumen zum Gedenken an die Opfer des Amoklaufes in der "Tree-of-Life"-Synagoge in Pittsburgh. Bild: APA/AFP

Hunderte stehen im Nieselregen Schulter an Schulter vor der "Sixth Presbyterian Church". Sie halten Kerzen in der Hand, die in diesen finsteren Stunden für ihre Nachbarschaft von "Squirrel Hill" (Eichhörnchenhügel), die Stadt Pittsburgh und die USA Licht spenden. Sie reagieren mit einer Mischung aus Schock, Angst und Ärger auf das Geschehen wenige Straßenzüge entfernt in der "Tree-of-Life"-Synagoge.

Dort stürmte am Sabbat ein bis an die Zähne bewaffneter Mann in das Gotteshaus, brüllte "Alle Juden müssen sterben" und richtete unter den Teilnehmern einer Zeremonie für ein Neugeborenes ein Blutbad an. Mit seiner halbautomatischen AK-47 ermordete Robert B. (46) elf Menschen und verletzte mindestens sechs weitere, darunter auch Sicherheitskräfte.

Keine Toleranz für Antisemitismus

Nach 20 Minuten beendeten Beamte den Terror und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Er wurde in 29 Punkten angeklagt, darunter auch wegen des Tatbestands eines "Hassverbrechens".

US-Präsident Donald Trump verurteilte den Anschlag. Es dürfe "keine Toleranz für Antisemitismus geben". Angesichts des tödlichsten Anschlags auf die jüdische Gemeinde in den USA sah er keinen Anlass, eine Wahlkundgebung in Indianapolis abzusagen.

Trump übernahm weder Verantwortung für die Untätigkeit beim Waffenrecht, das es dem bekannten Rechtsradikalen B. erlaubte, 21 Waffen anzuhäufen und in seinem Namen zu registrieren. Der Präsident zeigte auch keine Einsicht für seinen Anteil an dem hasserfüllten Klima in der US-Gesellschaft. "Wir haben einen Präsidenten, der die düsteren Kräfte nicht versteht, die er entfesselt", sagt Ed Wolf, der einer der drei Gemeinden angehört, die sich die "Tree-of-Life"-Synagoge im Herzen der "Squirrel Hill"-Nachbarschaft teilen. Wie die Mehrzahl der 6,7 Millionen Juden in den USA fühlten sich die Gläubigen in "Squirrel Hill" bis zur Amtsübernahme Trumps sicher. Seitdem hat sich das Klima verändert.

Laut einer Statistik der Anti-Defamation-League stieg die Zahl antisemitischer Übergriffe um 57 Prozent. Für die Juden in den USA markiert dieser 27. Oktober eine Zäsur. "Ich fürchte, das Schlimmste kommt noch", sagt Rabbi Marvin Hier, Gründer des Simon Wiesenthal Centers. Der Führer der "New Light Congregation", Stephen Cohen, die eine der drei Gemeinden ist, die sich die "Tree-of- Life"-Synagoge von Pittsburgh teilt, hat eine unmissverständliche Botschaft für Trump. "Wenn sie Hass in Reden versprühen, treten Leute in Aktion. Das ist sehr einfach. Und das ist das Ergebnis. Eine Menge Leute tot. Sinnlos."

