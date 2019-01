Ein bisschen Ordnung in Syrien?

DAMASKUS. US-Präsident Trump will seiner Armee doch mehr Zeit zum Rückzug geben.

Geordneter Rückzug aus Syrien Bild: afp

Nach der massiven Kritik an seiner Entscheidung, gut 2000 US-Soldaten innerhalb weniger Wochen aus Nordsyrien abzuziehen, tritt Donald Trump nun doch auf die Bremse. Der amerikanische Präsident will dem Militär offenbar vier Monate Zeit zum Rückzug aus dem Krisengebiet geben, berichtete die New York Times am Neujahrstag. Trump selbst bestätigte die Meldung per Twitter. Die Soldaten, textete er, würden jetzt "langsamer" (als geplant) abgezogen. Zuvor hatten Militärplaner dem mitunter beratungsresistenten US-Präsidenten eingeschärft, dass für einen geordneten Rückzug aus Nordsyrien mindestens vier Monate notwendig seien.

Nur so könne verhindert werden, dass zurückgelassenes Militärgerät womöglich in die Hände der Russen, Iraner oder der Assad-Armee falle, die sich in Nordsyrien anschickt, die Stellungen der US-Armee zu übernehmen.

Elitetruppen des syrischen Präsidenten waren in der letzten Woche nach Manbidsch vorgerückt. Dem republikanischen US-Senator Lindsay Graham soll es bei einem Arbeitsessen gelungen sein, den US-Präsidenten von der Revidierung seiner Abzugspläne zu überzeugen. Als Argumente dienten die Angst vor einer Ausweitung des iranischen Einflusses in Syrien sowie der IS, der laut Graham "noch nicht besiegt" worden sei. Trump hatte vor einer Woche noch das Gegenteil behauptet. Nach US-Medienberichten soll Graham auch die Einrichtung einer vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geforderten Pufferzone entlang der türkisch-syrischen Grenze zur Sprache gebracht haben. Das Thema dürfte den für 8. Jänner geplanten Besuch von US-Sicherheitsberater John Bolton in Ankara dominieren. (Wrase)

