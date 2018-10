Ein Traumjob? 16.500 Euro für 60 Tage im Bett

KÖLN. Das Angebot klingt verlockend, vor allem für Langschläfer: 60 Tage im Bett liegen und dafür 16.500 Euro kassieren.

Liegen für die Wissenschaft Bild: colourbox

Für eine "Bettruhe-Studie" sucht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln derzeit 24 Teilnehmer im Alter zwischen 24 und 55 Jahren. An ihnen sollen die Veränderungen des Körpers in der Schwerelosigkeit, wie sie bei Astronauten auftreten, nachvollzogen werden.

Doch das Geld ist nicht so leicht verdient, wie es sich anhört. Denn insgesamt dauert die von NASA und ESA in Auftrag gegebene Studie 89 Tage. 60 Tage davon werden im Bett verbracht. Während dieser Bettruhe-Phase finden sämtliche Aktivitäten der Testpersonen im Liegen statt – auch Duschen, Essen, der Toilettenbesuch oder die Freizeitgestaltung.

Die Teilnehmer haben ein Einzelzimmer, Besuch dürfen sie in der Zeit nicht empfangen. Sie bekommen auch kein Kopfkissen, um eine optimale Kopftieflage zu gewährleisten. Auch ihre Ernährung wird eingeschränkt. Sie bekommen lediglich Mahlzeiten, die genau auf den von den Forschern für sie ermittelten Bedarf an Nährstoffen zugeschnitten sind.

Die Forscher wollen vorbeugende Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen zu den negativen Effekten der Schwerelosigkeit entwickeln. Zu diesen Nachteilen gehören etwa der Abbau von Muskeln und Knochen oder die Verschiebung der Körperflüssigkeiten in Richtung Kopf.

