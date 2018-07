Ehrliches Posting "So sehen Depressionen aus" berührt

WASHINGTON. Eine junge Mutter aus den USA spricht ehrlich über ihre Depressionen. Mehr als 200.000 Mal wurde das Posting von Britanny Ernsperger bereits geteilt. Tausende Menschen sprachen ihr Mut zu.

Brittany Ernsperger mit ihrer kleinen Tochter Bild: Facebook

Auf den ersten Blick ist das Bild, das Brittany Ernsperger (25) auf ihrem Facebook-Account postete, ein Bild aus dem Alltag einer Hausfrau: abgewaschenes Geschirr stapelt sich auf dem Schrank. Und doch wurde ihr Beitrag zu etwas sehr Spektakulärem. Die 25-Jährige teilte das Foto, weil es für sie ein Zeichen ihres täglichen Kampfes mit Depressionen sei. "So sehen Depressionen aus", schreibt die junge Mutter.

Das war am 30. Juni. Das Posting wurde mehr als 200.000 Mal geteilt.

"Vor drei Tagen saß ich in der Küche und starrte das ganze schmutzige Geschirr an, während ich weinte. Ich wusste, dass die Arbeit erledigt werden musste" (was sie dann ja auch getan hat, wie das Foto zeigt - Anm.)

"Aber Depressionen haben mich unter die Erde gezogen. Wie ein schwarzes Loch." Sie habe große Schuldgefühle gehabt, weil sie keine Teller mehr hatte, ihren vier Töchtern Abendessen zu servieren. Dreimal hintereinander habe sie deshalb Pizza für die Familie bestellt.

Und weiter: "Depression ist etwas, worüber 'starke' Leute nicht reden, weil sie nicht wollen, dass die Leute denken, dass sie 'schwach' sind.

In ihrem Posting betonte die junge Mutter, dass sie kein Mitleid erhaschen wolle, sondern anderen Betroffenen zeigen möchte, dass sie ihren Schmerz verstehe.

Viel Zuspruch im Netz:

Der Zuspruch für ihre Ehrlichkeit war enorm im Netz. Tausende sprachen ihr Mut zu und viele erzählten auch ihre eigene Leidensgeschichte.

Am 9. Juli postete die junge Mutter das gleiche Foto noch einmal. Und schrieb dazu u.a.: "Ich hoffe, ihr versteht jetzt, dass es okay ist, die Hilfe zu bekommen, die ihr braucht. "Es ist okay, nicht in Ordnung zu sein und es ist okay, Hilfe zu brauchen, um es zu überstehen. Therapie ist keine schlechte Sache. Depressionen zu haben ist keine schlechte Sache."

Auch dieses Posting wird schon wieder fleißig geteilt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema