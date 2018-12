EU einig über Verbot von Einweg-Plastik

Das sind Vollkoffer !



Diese EU-Experten sollten gefeuert werden. Da braucht man einen Sonderzug, um sie von Brüssel hinaus_zu_befördern. Mit dieser Maßnahme können auch EU-Beiträge gesenkt werden.



Sollten wir uns in Zukunft die Wattestäbchen selber wickeln ?



Sollten die Frauen in Zukunft anstelle der Slip-Einlagen eine dicke Lage Klopapier in die Unterhose legen - um damit den Weißfluss aufzufangen? Alternativ gibt es Bürosessel mit einem waschbaren Sitzpolster.