Drogenkartell setzt Kopfgeld auf Hündin aus

BOGOTA. Ihre feine Nase hat die Polizeihündin Sombra in Gefahr gebracht. Denn in ihrer fünfjährigen Tätigkeit spürte sie bereits neun Tonnen Drogen auf. Damit zog sie den Zorn eines mächtigen kolumbianischen Drogenkartells auf sich.

Polizeihündin Sombra ("Schatten") in Gefahr Bild: RAUL ARBOLEDA (AFP)

Sombra erhielt Drohungen, die Drogenhändler setzten gar ein Kopfgeld aus. Da half nur noch eine Versetzung an einen sichereren Ort.

Die Fehde zwischen Sombra und dem Golfkartell - dem wichtigsten Drogenkartell im Land - begann im Jahr 2016. Damals entdeckte sie 2,9 Tonnen Kokain im Nordwesten des Landes; versteckt in einer Bananenlieferung, die übers Meer nach Belgien gebracht werden sollte. Im Jahr darauf erschnüffelte das Tier im Küstenort Santa Marta erneut eine Lieferung der bewaffneten Gruppe. Sombra fand mehr als eine Tonne Kokain.

Zunächst versuchte es die Gefolgschaft des Drogenbosses Dairo Antonio Usuga mit Bestechung - sie wollten einem Polizisten für das Tier umgerechnet mehr als 6.000 Euro zahlen. Als "Vorsichtsmaßnahme" sei Sombra daher an einen sicheren Ort in Bogota gebracht worden, teilte die Anti-Drogen-Polizei mit.

Die Drohungen gegen die sechsjährige Sombra sind kein Einzelfall. "Viele Hunde bei der Polizei erhalten täglich Drohungen", sagte der Hundetrainer Jeison Cardona der Nachrichtenagentur AFP. Einige Hunde wurden gar getötet.

Den Kartellen sind die Schnüffler ein Dorn im Auge, denn sie erschweren ihnen das Geschäft: Allein in diesem Jahr spürten fast 350 Polizeihunde im Land bereits rund 200 Tonnen Drogen auf - mit einem geschätzten Gesamtwert von fünf Milliarden Dollar, wie die Anti-Drogen-Behörde des Landes angibt.

Das Aufspüren von Drogen ist für die Tiere wie ein Spiel, sagt Jose Rojas. Der Polizist kümmert sich in Bogota um Sombra. Auch an ihrem neuen Einsatzort ist sie nicht untätig: Am internationalen Flughafen der Stadt schnüffelt sie fleißig weiter.

Wenn sie etwas entdeckt, darf sie als Belohnung mit einem Ball spielen - wie ein ganz normaler Hund. Ganz wie alle anderen sei sie aber nicht. "Sie sticht hervor, weil sie ihren Geruchssinn etwas besser entwickelt hat", sagt er stolz. Auch scheu ist Sombra nicht: Sie ging bisher noch in jeden Wald, auf jedes Schiff, weicht auch vor Fernsehkameras nicht zurück.

Ein Arbeitstag bei der Hündin unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem eines Menschen. Acht Stunden Arbeit, zwei Stunden Pause. Dafür ist ihr Arbeitsleben weitaus kürzer - bereits in zwei Jahren geht es für die Sechsjährige in den Ruhestand, den sie mit anderen pensionierten Hunden in einem Heim verleben darf.

