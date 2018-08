Die große Angst der amerikanischen Farmer

Wie die Landwirtschaft bereits unter den Folgen der "Amerika-First"-Politik von US-Präsident Donald Trump leidet.

Landwirt Bill Shipley aus Iowa hadert mit der Handelspolitik des US-Präsidenten: „Entweder geht alles wunderbar aus oder Trumps Politik endet in einem absoluten Desaster“ Bild: Spang

Bill Shipley wartet unter dem ausladenden Schattenbaum vor seinem Farmhaus, das auf einer Anhöhe mitten im Nirgendwo des Mittleren Westens steht. "Willkommen in Nodaway", begrüßt der 59-jährige Landwirt seine Gäste in dem 114-Seelen-Nest auf dem Weg von Des Moines nach Omaha. Der Name stamme von den Ureinwohnern und bedeute soviel wie "tiefer Kanal".

So heißt auch der Fluss, der sich weiter unten im Glanz der Sommersonne durch die Felder schlängelt. Zusammen mit seinem Sohn Trevor (30) baut Bill hier auf einer Fläche von etwa 2000 Fußballfeldern Mais und Sojabohnen an. In dem kleinen Wäldchen am Horizont schlagen sie Holz oder schießen Wild.

"Spüren sie die Brise?", fragt Bill. Andere bräuchten die Berge, ihm reiche der Blick über das "grüne Meer". Ein Idyll, gewiss. Und auch eine Lebensweise, die er mit vielen der rund 70.000 Farmer in dem von weißen Amerikanern dominierten Iowa teilt.

Deren Vorfahren kamen aus Frankreich, Deutschland und Skandinavien, um das fruchtbare Land zwischen dem Mississippi im Osten und Missouri im Westen zu bestellen. "Ich hasse Städte", gesteht Bill, der in einem Regierungsbezirk lebt, der nicht eine einzige Ampel hat. "Ich sehe nur die Nachbarn, die ich sehen will." Hier könne er ganz sein eigener Herr sein.

Trump bedient dieses Lebensgefühl

So denken viele in "Adams County", die im November 2016 mit fast 67 Prozent für Donald Trump gestimmt hatten. Mehr noch als in dem Bundesstaat mit seinen vier Millionen Einwohnern insgesamt. Dort lag Trump knapp zehn Prozentpunkte vor seiner demokratischen Herausfordererin Hillary Clinton. Und ein wenig unter dem Durchschnitt aller US-Farmer, bei denen drei von vier den Mann wählten, der versprach, Amerika wieder großartig zu machen.

Die frommen Einwohner von Iowa sorgen sich mehr um Abtreibungen und das Recht, Waffen zu besitzen, als um Frauen- und Bürgerrechte. Nicht wenige sagen, die Supermacht sollte sich mehr um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, statt sich überall einzumischen.

Weil Trump genau dieses Lebensgefühl bedient, kommt er in den Nodaway’s Amerikas so gut an. "Dieser Teil der USA hat isolationistische Tendenzen, die bis in die Tage der Monroe-Doktrin zurückreichen", weiß der Politologe Mack Shelly von der Iowa State Universität. Deshalb verfüge der Präsident hier "über eine Menge politisches Kapital".

Ob das reichen wird, die Handelskonflikte durchzustehen, die Trump gleichzeitig mit den NAFTA-Staaten Kanada und Mexiko, der Europäischen Union, Japan und Südkorea sowie China angezettelt hat, bleibt die offene Frage. Denn diese üben gezielt Vergeltung an der Wählergruppe, die dem "America First"-Präsidenten mit Enthusiasmus ins Weiße Haus verholfen hat.

Das spürt auch Farmer Bill, der nach Ankündigung der Strafzölle aus China die Preise für seine Sojabohnen im freien Fall sah. Seit Juni gaben sie um 20 Prozent nach. "Wir verlieren jetzt schon bares Geld."

Aaron Putze von der Vereinigung der Sojaproduzenten Iowas (ISA) bestätigt die paradoxe Situation der Farmer. Diese tragen das Ideal des in Winterset geborenen Cowboys John Wayne im Herzen, leben aber vom ungehinderten Zugang zu den globalen Märkten.

Auf den Kopf gestellt sei auch die Logik der Regierung, die mit Zöllen das Handelsdefizit verringern will. "Mit dem Verkauf unserer Produkte helfen wir doch mit dabei."

Im Herbst droht ein Desaster

Ohne eine Lösung im Handelsstreit droht nach der Ernte im September und Oktober ein Desaster. Das hat auch mit den Monokulturen zu tun, die sich nach Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Export entwickelt haben. Wer durch Iowa fährt, sieht heute so gut wie keine Hafer-, Gersten- oder Weizenhalme mehr. Die Farmer favorisieren Mais und Sojabohnen. Während es Dank der Bio-Ethanol-Erzeugung für Mais noch einen großen einheimischen Markt gibt, ging bisher jede dritten Reihe auf den Sojabohnen-Feldern nach China.

Die von Trump versprochenen Farmhilfen in Höhe von zwölf Milliarden US-Dollar seien keine Lösung, sagt Putze. "Es dauert Jahre, Märkte zu entwickeln." Wenn diese einmal an die Konkurrenz in Brasilien, Argentinien oder Europa verloren gegangen seien, sähe es finster für die Farmer aus. Staatshilfen sind auch John Weber (63) ein Graus, der in seinen Stallungen unweit von Traer in genau 114 Tagen seine rund 2400 Schweine schlachtreif macht. Ein hoch automatisierter Betrieb, den er zusammen mit seiner Frau, dem ältesten Sohn und einem Helfer betreibt. Die Vergeltungszölle aus China "haben uns den Markt praktisch schon verschlossen", sagt der Züchter.

Mit mehr als einer Millionen Schweinen im Jahr produziert kein Gliedstaat mehr Schlachtvieh als Iowa. Wie bei den Sojabohnen findet sich das Wachstum vor allem im Ausland. "Das ist ein globales Geschäft geworden", weiß Weber. "Wir sind komplett darauf angewiesen." Anders als die Sojabauern haben die Schweineproduzenten keine großen Lagerkapazitäten. Die Kühlhäuser sind schon jetzt randvoll mit Fleisch, das auf dem Weltmarkt nicht mehr verkauft werden kann.

Trump habe aus seiner Agenda vor den Wahlen kein Geheimnis gemacht, räumt Weber ein, der selbst nicht verraten will, wen er gewählt hat. "Aber die Leute hätten sich nach jemanden gesehnt, der endlich etwas tut". Es gäbe Probleme mit China "und die meisten Farmer, mit denen ich gesprochen habe, wollen ihren Beitrag leisten, diese zu lösen."

Die Zweifel wachsen

Der "America-First"-Präsident zehrt von dem verbreiteten Glauben, er habe ein Ass im Ärmel stecken, eine geheime Strategie, die nach einer kurzen Phase des Schmerzes den Durchbruch bringt. Geschickt bediente Trump diese Erwartung als er kürzlich in Dubuque die vage Vereinbarung mit EU-Kommissions-Präsident Jean-Claude Juncker über den Kauf von Sojabohnen als großen Erfolg seiner Verhandlungskünste verkaufte. "Wir haben für euch Farmer gerade Europa geöffnet."

Noch stünden die Landwirte hinter dem Präsidenten, beobachtet das "Orakel von Iowa", David Yepsen, der seit seiner Pensionierung als Politikchef des "Des Moines Registers" für das öffentliche Fernsehen arbeitet. "Sojabohnen- und Schweineproduzenten tut das eindeutig weh", sagt er.

Wut auf die globalen Eliten

Die Angst der Farmer sei mit Händen zu greifen. "Aber sie sind auch große Unterstützer des Präsidenten." Sie teilten Trumps Wut auf die globalen Eliten. "Der Mittlere Westen kann ziemlich auf sich bezogen sein." Gleichzeitig verstünden die Leute, "dass sie eine Menge Sachen in alle Welt verkaufen". Wenn Trumps Wette nicht aufginge, könnte dies einen Domino-Effekt haben.

Wer verstehen will, wie das Wohlergehen von zwei Prozent der Bevölkerung die ganze Volkswirtschaft in Iowa beeinflusst, muss mit dem Agrarökonomen Chad Hart von der Iowa State Universität sprechen. Dank der Monokulturen habe sich der Bundesstaat zur idealen Zielscheibe in Handelskonflikten für Vergeltungsmaßnahmen gemacht. "Die Zölle werden definitiv die Einkommen der Farmer treffen."

Es seien alle Teile der Wirtschaft gefährdet. Vom Landmaschinenkonzern John Deere über örtliche Autohändler bis hin zu Banken und Versicherungen. Hart versucht das Vorgehen Trumps zu verstehen. "Es ist schwierig, zu sehen, wie er mehrere Handelsstreitigkeiten an unterschiedlichen Fronten gleichzeitig handhaben will."

Hoffnung auf positiven Ausgang

Darüber rätselt auch Sojabauer Bill, der die Einsamkeit liebt, aber die weite Welt braucht. Trump mache sich einen Sport daraus, die Leute im Ungewissen zu halten. Das müsse nicht schlecht sein. "Entweder geht alles wunderbar aus oder Trumps Politik endet in einem absoluten Desaster."

Auf dem Spiel stehen nicht nur die wirtschaftliche Existenz, sondern eine traditionelle Lebensweise. In seinem Beruf habe er gelernt, mit Sorgen zu leben: Einer verhagelten Ernte, japanischen Käfern, Heuschrecken und allen möglichen Krankheiten, die seine Pflanzen befallen können. Nun kämen die Handelsstreitigkeiten hinzu. "Sie können nicht alles unter Kontrolle haben", tröstet sich der Farmer aus Nodaway, der seinen Blick nachdenklich über die Soja- und Maisfelder schweifen lässt. Er hoffe auf einen positiven Ausgang. "Möge der gute Herr bei uns bleiben."

