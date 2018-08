Deutsche Cyber-Abwehr warnt vor einem Stromausfall in ganz Europa

BERLIN. Nach Hacker-Angriffen auf Ukraines Stromnetz halten Experten ähnliche Angriffe für möglich.

Experten halten einen europaweiten Blackout durch Hacker-Angriffe für möglich. Bild: Reuters

Die Cyberexperten der deutschen Bundesregierung schlagen Alarm. Sie halten es für möglich, dass Hacker durch Angriffe auf einzelne Energieversorger bei unserem Nachbarn einen europaweiten Stromausfall verursachen könnten. Bei einem gewissen Ausmaß von Angriffen könnten "Auswirkungen bis hin zu einem vollständigen Blackout im europäischen Verbundnetz nicht ausgeschlossen werden", warnt das Nationale Cyber-Abwehrzentrum in einer vertraulichen Lageeinschätzung aus dieser Woche, aus dem gestern das Nachrichtenmagazin "Spiegel" zitierte.

Aktuelle Erkenntnisse zu Angreifern, die in der Vergangenheit bei Attacken auf die sogenannte kritische Infrastruktur, also Strom-, Wasser- und Gasversorgung oder den Straßenverkehr, aktiv waren, besorgen die Behörden deutlich. Laut dem Bericht liegen Erkenntnisse vor, "dass mittlerweile auch kritische Infrastrukturen in Deutschland (vorrangig Energieversorgung) im Fokus von Aufklärungsaktivitäten stehen". Dabei, so das Papier, könnte es sich durchaus um Vorbereitungen für eine Attacke handeln.

Domino-Effekt befürchtet

Die Furcht vor einem europaweiten Blackout fußt auf der Annahme, es könne eine Art Domino-Effekt geben, da die Energieversorger in Europa vernetzt sind. Würden mehrere Kraftwerke in Deutschland mit einer bestimmten Gesamterzeugungsleistung gezielt attackiert und auch nur zeitweise lahmgelegt, könne die Netzstabilität innerhalb der EU gefährdet sein, heißt es.

Die Folgen wären dramatisch, da sich in diesem Fall automatisch auch andere Kraftwerke europaweit abschalten würden. Dies führe "zwangsläufig zu einem weiträumigen, wenn nicht gar vollständigen Blackout". In dem 22-seitigen Dokument, das im Cyber-Abwehrzentrum von Experten des Bundeskriminalamts (BKA), des Bundesnachrichtendienstes (BND), des Verfassungsschutzes und des Bundesamts für Informationssicherheit sowie anderen Behörden erarbeitet wurde, werden zwei Cyberangriffe von 2015 und 2016 auf Energieversorger in der Westukraine analysiert.

Damals fiel für mehrere Hunderttausend Einwohner stundenlang der Strom aus. Sicherheitsbehörden machten zwei Hackergruppen verantwortlich: "Sandworm" und "Berserk Bear". Beide sollen von russischen Nachrichtendiensten gesteuert sein.

Die Experten beunruhigt laut dem Dokument vor allem die Qualität der Schadsoftware, die beim zweiten Angriff eingesetzt wurde. Sie sei mit "Stuxnet" gleichzusetzen, der bisher mächtigsten bekannten Cyberwaffe, die mutmaßlich von den USA und Israel entwickelt wurde, um das iranische Atom-Programm zu sabotieren.

