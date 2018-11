Des 100-fachen Mordes angeklagter Pfleger: "Es tut mir wirklich leid"

OLDENBURG. Der des 100-fachen Mordes angeklagte deutsche Krankenpfleger kann sich an seine Opfer nicht erinnern. Bei der Verhandlung am Donnerstag in Oldenburg weckten die ihm vorgelegten Fotos der Getöteten bei ihm keine Erinnerungen, wie er sagte. Am dritten Prozesstag wendete er sich direkt an deren Familien. "Es tut mir wirklich leid."

Laut Ansicht der Ermittler spritzte Högel seinen Opfern verschiedene Medikamente in tödlicher Dosis. Bild: colourbox.de

"Wenn es einen Weg geben würde, der Ihnen helfen würde, dann würde ich ihn gehen, glauben Sie mir", meinte der Beschuldigte. Rund 120 Nebenkläger wollen in dem Prozess um die wohl größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte erfahren, wieso ihre Verwandten sterben mussten. Nach Ansicht der Ermittler spritzte Högel seinen Opfern an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst verschiedene Medikamente in tödlicher Dosis, um sie anschließend wiederbeleben zu können. Er habe dies getan, um seine Kollegen mit Reanimationskünsten zu beeindrucken und Anerkennung zu bekommen, begründete der Angeklagte vor Gericht seine Taten. Wegen des Todes von sechs Patienten auf der Delmenhorster Intensivstation sitzt er bereits lebenslang in Haft.

Beim Prozessauftakt vor drei Wochen hatte Högel die Vorwürfe aus den Jahren 2000 bis 2005 als größtenteils zutreffend bezeichnet. Am Donnerstag äußerte er sich wie am Verhandlungstag davor ausführlich zu einzelnen Taten in Oldenburg und Delmenhorst. Vor Gericht gestand er in vielen Fällen seine Taten. Bei vielen könne er sich nicht erinnern, schließe diese aber auch nicht aus, sagte er. Bei zwei Patienten bestritt er, für deren Tod verantwortlich zu sein.

