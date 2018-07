Denzel Washington schlägt ABBA an Nordamerikas Kinokassen

NEW YORK. Action beliebter als Musical

Mamma Mia 2 liegt vorerst noch hinten. Bild: PETER MOUNTAIN

Mit dem Thriller "The Equalizer 2" hat sich US-Schauspieler Denzel Washington an den nordamerikanischen Kinokassen überraschend gegen den Musical-Film "Mamma Mia! Here We Go Again" durchgesetzt. Beide Fortsetzungsfilme waren am Wochenende gestartet.

"The Equalizer 2" spielte rund 35,8 Mio. Dollar mit einem Budget von 62 Millionen USD ein und setzte sich damit an die Spitze der Kinocharts, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete. "Mamma Mia! Here We Go Again" mit Stars wie Meryl Streep und Cher landete mit 34,4 Millionen Dollar bei einem Budget von 75 Millionen USD, knapp dahinter. Regisseur von "The Equalizer 2", ist Antoine Fuqua, der mit dem ersten Teil seinen bisher erfolgreichsten Film drehte. Ob der zweite Teil den ersten überholt, wird sich noch weisen.

Bei „Mamma Mia 2“, führte Ol Parker Regie. Sein bisher erfolgreichster Film war „Best Exotic Marigold Hotel“, der 136,8 Millionen USD einspielte.

