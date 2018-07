Das Geheimnis hohen Alters: die zehn ältesten Menschen der Welt

Diese zehn Menschen haben einiges gemeinsam: sie sind alle Frauen, sie sind alle einmal im Guinness-Buch der Rekorde gestanden und sie sind alle über 110 Jahre alt geworden. Eine Frage haben sie in ihrem hohen Alter immer wieder gehört: Was ist das Geheimnis Ihres Alters?

Bild: colourbox

Forscher meinen, um ein langes Leben zu führen, sollte man auf einige Dinge verzichten. Besonders auf Alkohol, Zigaretten und zu viel Essen. Die zehn ältesten Menschen der Welt haben aber noch andere Tipps. Ein besonderes Muster, eine Wundermedizin oder eine Gemeinsamkeit, die das außerordentliche Lebensalter dieser zehn Frauen erklärt, ist nicht zu sehen. Sie haben alle mehr als ein Jahrhundert überlebt und dementsprechend viel erlebt:

Platz 10: Susannah Mushatt Jones

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 6. Juli 1899 12. Mai 2016 116 Jahre und 311 Tage 42.679 USA

Susannah Mushatt Jones ist die zehnt-älteste Person der Welt. In ihren 116 Lebensjahren lebte sie in drei Jahrhunderten, erlebte zwei Weltkriege und über die Jahre 20 US-Präsidenten.

Die New Yorkerin war die letzte lebende Amerikanerin, die noch im 19. Jahrhundert geboren wurde.

Ihr Geheimtipp: Schlaf! Ihre Angehörigen fügten hinzu, ihre Großzügigkeit und Liebe zur Familie seien die Antwort auf ihr langes Leben.

Platz 9: María Capovilla

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 14. September 1889 27. August 2006 116 Jahre und 347 Tage 42.715 Ecuador

María Capovilla teilt sich ihr Geburtsjahr mit Charlie Chaplin und auch mit Adolf Hitler. Nur, dass sie mehr als doppelt so alt wurde. Bis zu ihrem Tod las sie täglich die Zeitung und das ohne Brille.

In einem Interview antwortete sie einmal auf die Frage, was ihr an der heutigen Zeit am wenigsten gefalle:"Dass es die Frauen sind, die den Männern den Hof machen, und nicht umgekehrt."

Neben ihren drei Kindern hinterließ Capovilla 20 Urenkel und zwei Ururenkel.

Ihr Geheimtipp: Ruhe bewahren und sich über nichts aufregen!

Platz 8: Misao Okawa

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 5. März 1898 1. April 2015 117 Jahre und 27 Tage 42.760 Japan

"Es kam mir ziemlich kurz vor", antwortete die 117 Jährige auf die Frage wie sie auf ihr Leben zurückblickt. In Okawas Herkunftsland Japan ist es jedoch keine Seltenheit so alt zu werden. 68.000 Menschen sind dort bereits über hundert Jahre alt.

Bereits 1919 hat sie geheiratet. Ihr Mann verstarb jedoch schon zwölf Jahre später. Die darauffolgenden 84 Jahre ihres Lebens verbrachte sie mit ihren drei Kindern, vier Enkeln und sechs Urenkeln.

Ihr Geheimtipp: Köstliche Dinge essen und viel schlafen!

Platz 7: Chiyo Miyako

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 2. Mai 1901 noch am Leben 117 Jahre und 82 Tage 42.816 Japan

Sie ist der älteste noch lebende Mensch der Welt. Als sie vor 117 Jahren zur Welt kam, wurde Australien gerade unter der britischen Kolonialmacht zu einem Staat, Konrad Duden schlug eine einheitliche deutsche Schreibweise für Österreich-Ungarn und das deutsche Reich vor, der erste Nobelpreis wurde vergeben und Theodore Roosevelt wurde US-Präsident.

2015 gab die zweitälteste Asiatin der Welt ein Interview in einem japanischen Anti-Aging-Magazin in dem sie das Geheimnis hinter ihrem hohen Alter preisgab.

Ihr Geheimtipp: Reiswein trinken und Aale essen!

Platz 6: Emma Morano

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 29. November 1899 15. April 2017 117 Jahre und 137 Tage 42.871 Italien

Die 117 Jahre von Emma Moranos Leben waren keinesfalls immer leicht. Ihre große Liebe musste in den Ersten Weltkrieg ziehen und kam nie zurück, der Mann den sie schließlich heiratete war gewalttätig und als eine der ersten Frauen Italiens wagte sie es ihn zu verlassen. Ihr einziger Sohn ist noch im Kleinkindalter gestorben.

Trotz zahlreicher Schicksalsschläge überlebte die Italienerin elf Päpste und zwei Weltkriege.

Ihr Geheimtipp: "Jeden Tag zwei rohe Eier und etwas selbstgebrannter Grappa. Und Kekse. Ich esse aber nicht viel, weil ich keine Zähne mehr habe."

Platz 5: Violet Brown

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 10. März 1900 15. September 2017 117 Jahre und 189 Tage 42.923 Jamaika

Violet Brown oder "Aunt V" (Tante V.) genannt starb erst letztes Jahr im Alter von 117 Jahren. In einem Interview mit der Associated Press sagte sie einmal, sie sei überrascht aber dankbar für ihr langes Leben.

Ihr Leben verbrachte Brown zum größten Teil damit Zuckerrohr zu schneiden. Und mit ihren vier Söhnen und zwei Töchtern. Ihr ältester Sohn starb bereits vor ihr, im ebenfalls hohen Alter von 97 Jahren. Er war damals der älteste Mensch der Welt mit einer noch lebenden Mutter.

Ihr Geheimtipp: Gottesfurcht, harte Arbeit und kein Rum!

Platz 4: Marie-Louise Meilleur

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 29. August 1880 16. April 1998 117 Jahre und 230 Tage 42.963 Kanada

Eines hatte diese Altersrekord-Brecherin auf jeden Fall: eine riesige Familie. Sie hatte zehn Kinder aus zwei Ehen, wovon nur vier noch am Leben waren, als sie selbst 1998 starb. Außerdem hinterließ sie 85 Enkel, 80 Urenkel und 57 Ururenkel.

Ihr Geheimtipp: Harte Arbeit! Eine Tochter erzählte in einem Interview, dass ihre Mutter immer gesagt hat:"Harte Arbeit kann einen nicht umbringen."

Platz 3: Nabi Tajima

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 4. August 1900 21. April 2018 117 Jahre und 260 Tage 42.994 Japan

Sie wurde zum Anbruch des letzten Jahrhunderts geboren und damit in einer Zeit, in der es in Österreich noch einen Kaiser gab. Zwei Tage nach ihrem 45 Geburtstag ließen die Amerikaner die ersten Atombomben nordöstlich ihrer Heimatinsel fallen.

Nach ihren 42.994 Lebenstagen kann die Japanerin etwa 160 Nachkommen aufweisen. Unter ihnen auch bereits Urururenkel.

Ihr Geheimtipp: Köstliches Essen und guter Schlaf!

Platz 2: Sarah Knauss

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 24. September 1880 30. Dezember 1999 119 Jahre und 97 Tage 43.560 USA

Sie war älter als die Brooklyn Bridge und wurde geboren noch bevor die Freiheitsstatue ihren Platz in Amerika bekam. Als Henry Ford den ersten Verbrennungsmotor erfand war sie noch zarte 28 und sie hatte noch jede Menge Zeit als sie mit 88 miterlebte wie Neil Armstrong den Mond betrat.

In ihren 119 Lebensjahren erlebte sie sieben amerikanische Kriege, den ersten Nonstop-Flug über den Atlantik und den Untergang der Titanic. Kein wunder, dass diese Frau nichts mehr überraschen konnte. Genau das ist auch ihr Geheimnis.

Ihr Geheimtipp: Ruhig bleiben und sich nie von etwas beunruhigen lassen!

Platz 1: Jeanne Calment

Geboren Gestorben Alter Lebenstage Herkunft 21. Februar 1875 4. August 1997 122 Jahre und 164 Tage 44.724 Frankreich

"Der liebe Gott hat mich einfach vergessen", erklärt Jeanne Calment mit 114 Jahren in einem Interview. Mit 119 hat sie nach 100 Jahren dann doch noch mit dem Rauchen aufgehört. Nur auf ihr tägliches Gläschen Portwein wollte sie auch mit 120 noch nicht verzichten - oder nicht mehr.

Als sie 1875 in Frankreich geboren wurde, gab es noch nicht einmal das berühmteste Wahrzeichen des Landes - den Eiffelturm. In ihren jungen Jahren begegnete sie im Laden ihres Vaters Vincent van Gogh. Er lebte zu dieser Zeit in ihrer Heimatstadt Arles, gemocht hat sie ihn jedoch nicht besonders. "Er war unsäglich hässlich, schlecht rasiert und unhöflich", sagte sie einmal im Interview.

Jeanne Calment überlebte alle ihre Verwandten bis sich "der liebe Gott" nach 122 Jahren und 164 Tagen dann doch an sie erinnerte und zu sich holte.

Ihr Geheimtipp: Ein Leben lang Sportlich bleiben!

Die älteste Frau Österreichs wurde am Montag 110 Jahre alt und gehört damit nun offiziell zu den "Supercentenarians". Erfahren Sie hier mehr über die Linzerin Anna Wiesmayr und ihren Rekord-Geburtstag.

