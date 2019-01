China gelang mit Raumsonde Chang’e 4 erste Landung auf der Mond-Rückseite

PEKING. Erstes Foto von der "dunklen Seite" des Erdtrabanten wurde bereits zur Erde gefunkt

Das erste Foto von der Landung der chinesischen Raumsonde auf der "dunklen Seite" des Mondes. Bild: APA/AFP/China National Space Administrat/HANDOUT

Es ist ein historischer Erfolg für Chinas Raumfahrtprogramm: Am Donnerstag, 3.26 Uhr MEZ, setzte die Sonde "Chang’e 4" erfolgreich auf der Rückseite des Monds auf – und damit gelang eine Premiere. Schon zahlreiche Sonden verschiedener Weltraumnationen und zwölf US-Astronauten sind auf der Vorderseite des Monds gelandet. Doch noch nie war es gelungen, ein Landegerät auf die Rückseite des Monds zu steuern. Kurz nach der Landung schickte die Sonde ein erstes Foto von der "dunklen Seite" über den Satelliten Queqiao zur Erde.

Der Chefingenieur der Mission, Sun Zezhou, lobte die "ausgesprochen präzise" Landung. Die Sonde habe sanft aufgesetzt, sagte er dem Staatssender CCTV. Sie sei an einem "idealen Ort" gelandet, "genau im Herzen der Zone, die wir dafür vorgesehen hatten". Der Chefentwickler des Mondprogramms, Wu Weiren, sprach von einem "sehr guten Anfang": "Wir bauen nun China zu einer Luft- und Raumfahrtmacht aus."

Die Sonde soll auf der erdabgewandten Mondseite das unberührte Terrain erforschen und Experimente vornehmen, darunter auch einige Versuche von Wissenschaftern aus dem Ausland. Geplant sind unter anderem Forschungen zu Mineralien und der Anbau von Erdäpfeln und anderen Pflanzen.

Eine Rakete vom Typ Langer Marsch war am 8. Dezember vom Weltraumbahnhof Xichang mit dem Mond-Rover "Chang’e 4" in Richtung des Erdtrabanten gestartet. Die Landung gilt als schwierig: Während die der Erde zugewandte Seite viele flache Stellen zum Landen hat, ist die größtenteils unerforschte Rückseite schroffer.

1959 war es der Sowjetunion gelungen, die ersten Bilder der Rückseite aufzunehmen und damit das Geheimnis um die "dunkle Seite des Mondes" teilweise zu lüften. Die chinesische Sonde landete nun im Aitken-Becken in der Nähe des Südpols des Mondes, einem besonders zerklüfteten Bereich.

Dort muss die Sonde nun unter harten Bedingungen funktionieren. Während der Mondnacht, die 14 Tagen auf der Erde entspricht, sinken die Temperaturen auf bis zu minus 173 Grad Celsius. Während des Mondtages, der ebenfalls 14 Tage dauert, wird es bis zu 127 Grad warm.

Die Instrumente müssen diesen Schwankungen standhalten und während der hellen Zeit genug Energie tanken, um die dunkle Zeit zu überstehen. Auch die Kommunikation mit der Sonde ist schwierig, weil zur Rückseite des Mondes keine direkte Funkverbindung aufgebaut werden kann. Deshalb wurde im Mai der Satellit Queqiao in die Umlaufbahn des Mondes geschickt, über den die Kommunikation laufen soll.

Die Raumfahrzeuge des chinesischen Mondprogramms sind nach Mondgöttin Chang’e aus der chinesischen Mythologie benannt.

Stützpunkt auf dem Mond, bemannte Raumstation

„Chang’e 4“ ist die zweite chinesische Mondsonde nach der Mission „Yutu“ (Jade-Hase) von 2013. „Yutu“ hatte den schwierigen Bedingungen auf dem Mond standgehalten. Nach anfänglichen Problemen untersuchte die Sonde den Mond 31 Monate lang. Der Erfolg der „Yutu“-Mission gab dem chinesischen Raumfahrtprogramm einen kräftigen Schub. Noch in diesem Jahr ist der Start einer weiteren Sonde, „Chang’e 5“, geplant. Sie soll Proben sammeln und zur Erde zurückbringen.

Chinas weitere Raumfahrtziele: Bis 2021 will Peking eine wiederverwertbare Trägerrakete entwickeln, die mehr Fracht transportieren kann als die NASA und das private Unternehmen SpaceX. Außerdem sind ein Stützpunkt auf dem Mond, eine bemannte Raumstation sowie ein Mars-Fahrzeug geplant.

Mit ihrem Raumfahrtprogramm verfolgt die Volksrepublik laut dem Sicherheitsexperten Michael Raska von der S. Rajaratnam School für Internationale Studien in Singapur auch militärische Ziele. Für die Volksbefreiungsarmee sei der Weltraum auch eine Frage des „strategischen Standortvorteils“, sagte Raska. Eine starke Präsenz im All werde zunehmend wichtiger für „alles – von der Frühwarnung über Überwachung und Aufklärung bis zur Zielauswahl“.

The Dark Side of the Moon

Die Rückseite des Mondes galt lange als Mysterium, denn von der Erde aus ist sie nicht sichtbar. Dauerhaft dunkel ist diese Seite unseres Trabanten deshalb nicht – auch wenn spätestens seit Pink Floyds legendärem Rock-Album „The Dark Side of the Moon“ von 1973 immer wieder über eine „dunkle Seite des Mondes“ fantasiert wird. Faktum ist: Der Mond dreht sich so um die Erde, dass er ihr immer dieselbe Seite zuwendet.

Eine Umrundung dauert rund vier Wochen. Innerhalb dieser Zeit bestrahlt die Sonne reihum alle Mondseiten an. Bei Vollmond wird die der Erde zugewandte Seite des Mondes erhellt, bei Neumond die abgewandte.

Das Prinzip lässt sich leicht prüfen: Ein Püppchen, das um einen Apfel kreist und ihm dabei immer das Gesicht zuwendet, wird einmal von vorne und einmal von hinten direkt von dem Licht bestrahlt, das durchs Fenster fällt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema