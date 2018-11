China: Auto raste in Kindergruppe

PEKING. Im Norden Chinas ist ein Auto vor einer Schule in eine Gruppe mit vielen Kindern gerast, fünf von ihnen wurden dabei getötet.

19 weitere Personen, darunter 16 Kinder, wurden verletzt, wie der chinesische Staatssender CCTV am Donnerstag berichtete. Der Vorfall ereignete sich in der Küstenstadt Huludao in der Provinz Liaoning.

Videoaufnahmen einer Überwachungskamera, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten ein dunkles Auto, das plötzlich in eine Gruppe mit Dutzenden Kindern fuhr, die gerade in Begleitung von Erwachsenen über die Straße geführt wurden. Auf anderen Aufnahmen waren Kinder zu erkennen, die nach dem Unglück regungslos auf der Straße lagen.

Wie CCTV berichtete, handelt es sich bei sämtlichen Todesopfern um Schüler einer Vorschule.

