Chemnitz: Tote Hosen, Kraftklub und andere Musiker geben Konzert gegen Rechts

CHEMNITZ. Einige der bekanntesten deutschen Musiker wollen am 3. September in Chemnitz gegen rassistische Hetze geben. Nach einem Aufruf von Kraftklub ziehen deutsche Stars wie die Toten Hosen, K.I.Z, Marteria & Casper und Trettmann nach und geben ein Gratiskonzert unter dem Motto "Wir sind mehr."

Am Montag, 3. September wird in Chemnitz ein Zeichen gegen rechte Hetze gesetzt. Das Line-Up von "Wir sind mehr" kann sich sehen lassen: Die Toten Hosen, die Rapper Marteria und Casper, Kraftklub, K.I.Z, Feine Sahne Fischfilet und Nura werden ab 17 Uhr auf dem Platz beim Karl-Marx-Monument auftreten.

"All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden, wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Musiker.

Reaktion auf rechtsextreme Aufmärsche in den letzten Tagen

Nach dem Mord eines Deutschen kam es am vergangenen Sonntag zu Aufmärschen von Rechtsextremen. Auch am Tag darauf demonstrierten Rechte, es gab es regelrechte Hetzjagden zwischen den mehrheitlich rechten und den linken Gegendemonstranten.

"Als eine Reaktion auf die „besorgniserregenden Entwicklungen“ in Chemnitz in den vergangenen Tagen schlossen sich die Künstler auf Initiative von Kraftklub für das Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit und für Menschlichkeit zusammen", teilte die Berliner PR-Agentur Check Your Head mit.

Verbreitung von "Wir sind mehr" auf Social Media

Nun wird die Veranstaltung "Wir sind mehr" vor allem in den sozialen Medien verbreitet, die Künstler, die auftreten werden, rufen zu zahlreichem Kommen auf. In der Beschreibung der Facebook-Veranstaltung ist unter anderem Folgendes zu lesen:

"Diesem rassistischen Mob hat man nicht unwidersprochen die Straße zu überlassen. Wir freuen uns, wenn noch viel mehr Leute den Arsch hochbekommen und wenn die Menschen, die sich diesen Zuständen immer wieder in den Weg stellen, auch mal Kraft tanken können. All den Menschen, die von den Neonazis angegriffen wurden wollen wir zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Alle nach Karl-Marx-Stadt! Zusammen!"

Auf Facebook gibt es bereits am Donnerstag Morgen über 12.956 Zusagen und 64.306 Interessenten.

Aufrufe der Künstler auf Facebook, Instagram und Twitter

Wir spitten am Montag in Chemnitz am Karl-Marx-Kopf ! Eintritt frei! Kommt alle ran ! #wirsindmehr — K.I.Z. (@K_I_Z_) 29. August 2018

