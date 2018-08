Buddhistischer Abt soll Nonnen zu Sex gezwungen haben

PEKING. Einer der bekanntesten Mönche Chinas wird beschuldigt, Nonnen zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Abt Xuecheng, der die Anschuldigungen zurückweist, habe sechs Nonnen dazu gedrängt, Sex mit ihm zu haben, heißt es in einem Bericht an Regierungsmitarbeiter, der in sozialen Medien zirkulierte, dann aber von Zensoren entfernt wurde. Verfasst wurde das Anklageschreiben von zwei anderen Mönchen.

Demnach habe der Abt gegenüber den Frauen angegeben, dass der Geschlechtsverkehr Teil ihres Studiums der buddhistischen Lehre sei. Abt Xuecheng ist das Oberhaupt der Buddhistischen Vereinigungen Chinas und unterhält als Berater enge Kontakte zur Regierung. Die Anschuldigungen sind nur der jüngste Aufschrei der "#MeToo-Bewegung" in China, die zunehmend an Fahrt gewinnt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema