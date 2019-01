Britischer Einzelgewinner räumte 115 Millionen Pfund im Lotto ab

LONDON. Besitzer des Loses noch unbekannt – und er oder sie könnte es auch bleiben.

Unbekannter gewann 115 Millionen Pfund bei Euromillions Bild: National Lottery

Für einen Lottospieler in Großbritannien hat 2019 mit einer überwältigenden Glücksbotschaft begonnen. Bei der Euromillions-Ziehung entfiel der Hauptgewinn von 115 Millionen Pfund auf ein einzelnes Los. Das entspricht umgerechnet 127,9 Millionen Euro.

Unklar ist, wer die Glückszahlen getippt hat und damit zum viertgrößten Einzelgewinner der britischen Lotterie-Geschichte aufsteigt. Möglicherweise wird das auch gar nicht publik, weil die- oder derjenige anonym bleiben möchte. Dass es dafür durchaus gute Gründe gibt, zeigte sich 2012, als ein Ehepaar aus Schottland den bis heute größten Lotto-Hauptgewinn im Vereinigten Königreich abräumte und 161 Millionen Pfund kassierte: Die beiden hielten den Gewinnerscheck in die Fernsehkameras. Wenige Tage später zogen sie aus ihrer Wohnung aus, weil so viele Menschen sie um Geld baten.

Erst vor einigen Wochen war im Eurojackpot ein Rekordbetrag ausgeschüttet worden, dessen Wert allerdings deutlich unter dem jetzigen Lottogewinn lag: Fünf Tipper teilten sich im November 90 Millionen Euro. Jeweils 18 Millionen Euro gingen nach Hamburg, Hessen, Spanien, Italien und Finnland.

Rekord: 1,54 Milliarden Dollar

Der bisher größte Jackpot wurde am 13. Jänner 2016 beim PowerBall in den USA ausgespielt. 1,6 Milliarden Dollar wurden damals auf drei Gewinner verteilt. Nur knapp dahinter folgen die MegaMillions mit 1,54 Milliarden Dollar, die am 23. Oktober 2018 von einem Tipper in South Carolina abgeräumt wurden – der bisher höchste Einzelgewinn.

