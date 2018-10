Briefbomben: Fanatischer Trump-Fan unter Terror-Verdacht festgenommen

Der Lieferwagen auf dem Parkplatz in Plantation im US-Bundesstaat Florida lässt keinen Zweifel, wie sein Besitzer die Welt sieht. Auf die Fenster passt kein Aufkleber mehr, um noch mehr Hass gegen das liberale Amerika zu dokumentieren. Dort finden sich Darstellungen von Hillary Clinton, Barack Obama oder Michael Moore mit einer Zielscheibe über ihrem Kopf. Prominent prangt ein Banner, das im Präsidentensiegel Donald Trump zeigt. Daneben die Worte: „Mein Präsident“

Am Freitagmittag warfen Beamte des FBI eine blaue Plane über das Fahrzeug und schleppten es von dem Parkplatz in Plantation ab. Zu diesem Zeitpunkt fand sich dessen Besitzer Cesar S. bereits in Gewahrsam der Sicherheitskräfte.

Diese hatten den Verdächtigen für die Serie an versuchten Briefbombenanschlägen gegen Vertreter des liberalen Amerika über Stunden vor seiner Festnahme beobachtet. Die Ermittler hatten leichtes Spiel, weil keine der insgesamt 14 verschickten Rohrbomben detonierte. Cesar S. hinterließ damit eine Menge Spuren, die Forensiker leicht gegen bestehende Datenbanken mit Identifizierungsmerkmalen von Personen auswerten konnten, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt gekommen waren.

Der in New York geborene Mann hat bei der Polizei bereits eine Menge auf dem Kerbholz stehen. Darunter Festnahmen wegen Bombendrohungen, Betrug und körperlicher Gewalt. Zudem musste er im Juni 2012 schon einmal Bankrott erklären.

Der registrierte Republikaner macht auf den sozialen Medien keinen Hehl aus seinen rassistischen Ansichten. Er wütete dort gegen Ex-Präsident Obama und dessen ehemaligen Justizminister Eric Holder. Auf Facebook postet er Bilder von sich bei der Amtseinführung Präsident Trumps in Washington und verbreitet alle möglichen Verschwörungstheorien.

Besonders interessieren dürfte die Ermittler ein Cesar S. zugeschriebenes Twitter-Konto, auf dem er mit einer Gruppe lachender Russen abgebildet ist. Er habe die „Brüder aus Russland“ im Seminole Hard Rock Cafe am Sunny Isles Beach von Florida getroffen, verrät der mutmaßliche Terrorist. Der Süden Floridas ist Heimat vieler reicher Russen mit Nähe zu Putin, die ihr Geld in Immobilien gewaschen haben.

Nun steht Cesar S. dringend in Verdacht an mindestens vierzehn hochkarätige Führer des liberalen Amerika sowie dem Nachrichtensender CNN Briefbomben verschickt zu haben.

Es fing mit abgefangenen Sendungen an den Milliardär George Soros sowie Hillary Clinton und Barack Obama an. Zuletzt entdeckten Sicherheitskräfte Sprengsätze in der Post der demokratischen Senatoren Cory Booker und Kamala Harris sowie dem ehemaligen Nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper und dem Milliardär Tom Steyer.

US-Präsident Donald Trump lobte im Weißen Haus den schnellen Fahndungserfolg des FBI und versprach den oder die Täter „zu bestrafen“. Politische Gewalt dürfe in Amerika niemals Wurzeln fassen: „Wir müssen zusammenkommen.“

Am Morgen hatte das noch alles ganz anders geklungen. Trump klagte da über die Nachteile, die sich für die Republikaner in der Schlussphase des Wahlkampfs für die Kongresswahlen ergeben würden. Die Medien lenkten die Aufmerksamkeit nun auf „dieses Bombenzeug“. Die Dynamik zugunsten seiner Partei habe sich deshalb „stark verlangsamt“.

Republicans are doing so well in early voting, and at the polls, and now this “Bomb” stuff happens and the momentum greatly slows - news not talking politics. Very unfortunate, what is going on. Republicans, go out and vote!