Brasilianische Ministerin: "Jungs ziehen sich blau an, Mädchen rosa"

BRASILIA. "Jungs ziehen sich blau an, Mädchen rosa": Mit dieser Äußerung hat Brasiliens neue Ministerin für Frauen, Familien und Menschenrechte, Damares Alves, in sozialen Netzwerken eine Flut empörter wie humorvoller Reaktionen ausgelöst.

Die Aussage von Alves löste in den sozialen Netzwerken eine Flut empörter wie humorvoller Reaktionen aus. Bild: AFP

In einem Video, das sich am Freitag rasend schnell im Internet verbreitete, ist die Ministerin zu sehen, wie sie am Rande ihrer Amtseinführung begeistert sagt: "Achtung, Achtung. Es ist eine neue Ära in Brasilien: Die Jungs ziehen sich blau an und die Mädchen rosa".

"Foi uma metáfora. Nós temos no Brasil o Outubro Rosa. Nós temos no Brasil o Novembro Azul. (...) O que eu quis dizer é que nós vamos estar respeitando a identidade biológica das crianças".

Damares Alves desenhando para a lacrosfera. pic.twitter.com/TLSGlg77YB — Caneta Desesquerdizadora (@Desesquerdizada) 4. Januar 2019

Als Reaktion darauf veröffentlichten zahlreiche Prominente Fotos, auf denen Frauen in blau und Männer in rosa posieren.

Oi Ministra Damares Alves: Bem-vindo à #NovaEra! Aqui temos uma família feliz de meninos que vestem rosa. #CorNãoTemGênero pic.twitter.com/tHuPKA9MZF — David Miranda (@davidmirandario) 4. Januar 2019

Viele Nutzer reagierten mit Humor, eine Frau fragte mit Verweis auf das blaue Schlumpf-Mädchen: "Und Schlumpfine? Wurde ich mein ganzes Leben lang belogen?" Im Online-Netzwerk Facebook rief eine Gruppe für Sonntag zu einer Demonstration am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro auf, zu der "Frauen in Blau, Männer in Rosa" oder jeder beliebigen anderen Farbe kommen sollen.

Alves ist eine von nur zwei Frauen im 22-köpfigen Kabinett des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro, der für seine frauen- und schwulenfeindliche Haltung bekannt ist. Auf die Kritik im Netz antwortete sie, ihr Ausruf sei eine "Metapher gegen die Gendertheorie", die von Präsident Bolsonaro abgelehnt wird. "Buben und Mädchen können sich in blau, in rosa, in allen Farben anziehen, so wie sie sich am wohlsten fühlen", erklärte sie. Alves ist eine ultrakonservative Juristin und evangelikale Pastorin und als scharfe Abtreibungsgegnerin und Feminismuskritikerin bekannt.

