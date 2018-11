Brände in Kalifornien komplett eingedämmt: Immense Schäden bleiben

Also Schade das das wahre Ausmass so in kurzen Zeilen abgeschasselt wird.



Wenns nicht Prominente betroffen hätte,

wärs wahrscheinlich so wie jetzt gar nicht erwähnt worden.



Aleine wie Ich die Videos auf Facebook sah.



Denke Ich Mir über die Ausmasse und Folgen für

Land/Bürger/Natur wird viel zuwenig darüber berichtet.



War schon bei der Griechenland Feuerwalze so dieses Jahr.



Es interessiert anscheinend auch niemanden im Forum.



Das zeigt wie krank die Gesellschaft ist.



Jedoch kaum wird geschrieben.

Ein Asylant hat durchgedreht wegen Armut/Verzweiflung,

verletzt wurde jedoch gsd. niemand

gibts zigfache Hetzer Kommentare.



Beim Brand in L.A. da gabs sicher auch Plünderungen usw.



Und Amerika schafft das.



Wie würde es bei solchen globalen Katastrophen in Österreich aussehen?