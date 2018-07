Bootsunglück: Noch 35 Vermisste

PHUKET. Thailand: Die Touristen könnten im Wrack eingeschlossen sein.

Nach dem Untergang eines Touristenbootes vor der thailändischen Urlaubsinsel Phuket hat sich die Zahl der Todesopfer auf 21 erhöht. 35 Menschen werden laut Behördenangaben noch vermisst. Möglicherweise sind sie noch im Wrack eingeschlossen.

Das Ausflugsboot "Phoenix" mit überwiegend chinesischen Touristen an Bord war am Donnerstag in einen Sturm geraten. Sie war von der südlicher gelegenen Inselgruppe Koh Racha auf dem Rückweg nach Phuket, als es in eine fünf Meter hohe Welle geriet und kenterte.

Die Leichen wurden von Tauchern in dem Boot gefunden oder trieben auf dem Wasser, sagte Marine-Offizier Narong Aurabhakdi.

Das Wrack mit den mutmaßlich darin eingeschlossenen Vermissten liegt 40 Meter unter der Wasseroberfläche. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich 93 Touristen, ein Tour-Guide und 11 Crew-Mitglieder an Bord.

Sturm und hohen Wellen fiel auch eine Yacht vor der Insel Koh Mai Ton (neun Kilometer südöstlich von Phuket) zum Opfer. Offiziellen Angaben zufolge wurden alle 42 Menschen an Bord – darunter 39 chinesische Touristen – von der Marinepolizei gerettet. Auch ein russisches Paar, dessen Jet-Ski bei der Insel Koh Racha kenterte, konnte laut Polizei gerettet werden.

