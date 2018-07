Barack Obama spricht bei Nelson Mandelas 100. Geburtstag

Beim jährlichen Vortrag zu Ehren Nelson Mandelas in Johannesburg, ergreift am Dienstag der ehemalige US-Präsident Barack Obama das Wort. Er spricht über die Erneuerung von Nelson Mandelas Erbe und appelliert an Jugendliche, sich für Demokratie einzusetzen.

Barack Obama hält 2018 die jährliche Rede beim "Nelson Manedla Annual Lecture" in Johannisburg Bild: AFP

Am Dienstag fand in Johannesburg in Südafrika das jährliche "Nelson Mandela annual lecture" (jährlicher Vortrag) statt. Es ist eine Veranstaltung zu Ehren von Friedenskämpfer Nelson Mandela, die jedes Jahr seit 2003 stattfindet. In diesem Jahr lieferte der ehemalige US-Präsident Barack Obama die jährliche Rede zu Ehren Mandelas.

Heute wäre Nelson Mandela 100 Jahre alt geworden

Diese Jahr war das Motto der Veranstaltung, passend zum heutigen 100. Geburtstag des Friedenskämpfers "Renewing the Mandela Legacy and Promoting Active Citizenship in a Changing World" (Erneuerung von Mandelas Erbe und Förderung einer aktiven Bürgerschaft in einer sich ändernden Welt) In den Vorträgen wurde über das Bilden von Brücken, das Arbeiten über ideologische Grenzen hinaus und das Überwinden von Unterdrückung und Ungleichheit gesprochen.

In seiner Rede zitiert Barack Obama eine Aussage Nelson Mandelas:

“No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart.”

"Niemand wird geboren und hasst andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres kulturellen Hintergrundes oder ihrer Religion. Menschen müssen lernen, andere zu hassen, und wenn die lernen können zu hassen, können sie auch lernen zu lieben, denn Liebe kommt dem menschlichem Herzen natürlicher entgegen."

Sehen sie die besten ausschnitte von Obamas Rede im Video:

Etwa 15.000 Menschen kamen zu diesem Anlass gestern in das Bidvest Wanderers Stadium in Johannesburg. Auch prominente Personen und Teile der britischen Königsfamilie waren zu Gast. Weiter geht es heute mit einer Feierlichkeit zu Mandelas 100. Geburtstag.

