Bäume eingestürzt, vier Tote und Verletzte in Italien

ROM. Die schweren Unwetter in Italien haben am Montagnachmittag vier Todesopfer gefordert. Ein Teil des Damms des touristischen Hafens in der ligurischen Badeortschaft Rapallo ist eingestürzt.

Schwere Unwetter in Italien. Bild: Landesfeuerwehrverband Südtirol

Zwei Personen starben in der Provinz Frosinone südlich von Rom, nachdem ein Baum auf ihr Auto gefallen ist, teilte der Zivilschutz mit. Die Gegend um Rom war am Montag von schweren Winden und Regenfällen betroffen. Ein 21-Jähriger starb, nachdem ein Baum auf ihn in Neapels Vorort Fuorigrotta gefallen ist. Der junge Mann wurde ins Spital eingeliefert, wo er den schweren Verletzungen erlag.

Bei Wirbelsturm in Terracina südlich von Rom stürzte ein Baum auf einen Mann, der sofort starb. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. In mehreren Regionen wurden Personen von umstürzenden Bäumen verletzt, darunter mehrere Mitglieder von Feuerwehrmannschaften, die seit Beginn der Unwetter am Sonntag im Dauereinsatz sind, berichteten italienische Medien.

Ein Teil des Damms des touristischen Hafens in der ligurischen Badeortschaft Rapallo stürzte am Montagnachmittag wegen der hohen Wellen infolge der Unwettern ein. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Venedig unter Wasser

Venedig steht nach heftigen Regengüssen unter Wasser. Der Pegel in der Lagune der norditalienischen Stadt erreichte am Montag eine Höhe von 156 Zentimetern, wie das örtliche Gezeiten-Überwachungszentrum mitteilte. 70 Prozent der Stadt waren überschwemmt. Die Fährenverbindungen wurden unterbrochen. Die Vaporetti konnten wegen des hohen Wassers nicht fahren. Weil Straßen und Plätze überschwemmt waren, wateten Touristen barfuß durch das Wasser. Wie bei "acqua alta" üblich, legten die Behörden Holzstege aus, damit die Fußgänger weitgehend trockene Füße behalten konnten.

