Babys mit Darmkeim infiziert - Frühchen starb

BRESCIA. In Italien haben sich mehrere Neugeborene mit einem gefährlichen Darmkeim infiziert.

Ein Frühchen sei bereits am Dienstag an der Infektion mit dem Bakterium Serratia marcescens in einem Krankenhaus im norditalienischen Brescia gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf die Klinik.

Insgesamt hätten drei Neugeborene eine Neugeborenensepsis erlitten, eine Form der Blutvergiftung, ein weiteres eine Harnwegsinfektion. Bei sechs weiteren Kindern sei der Keim nachgewiesen worden. Die ersten Fälle wurden ANSA zufolge schon im Juli diagnostiziert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Bakterien kommen bei vielen gesunden Menschen im Darm vor, sind dann aber unschädlich. Bei extrem früh geborenen Babys sind sie dagegen gefährlich.

