Auto raste in Bushaltestelle - Polizei geht von Suizidversuch aus

RECKLINGHAUSEN. Die Polizei hat den Autofahrer, der in Recklinghausen in eine Menschenmenge an einer Haltestelle gerast ist, im Krankenhaus festgenommen. Die Ermittler gehen auf Grundlage von Spuren am Tatort und Befragungen von einem Suizidversuch aus.

Polizisten bei der Untersuchung des Tatortes. Bild: REUTERS/Leon Kuegeler

Bei seiner Fahrt in die Menschenmenge war eine 88 Jahre alte Seniorin tödlich verletzt worden. Der aus Herten stammende 32-Jährige sei in der Vergangenheit bereits in psychiatrischer Behandlung gewesen, auch die Wohnungsdurchsuchung habe kein anderes Motiv nahegelegt. Zum Tatzeitpunkt am Donnerstag sei der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen. Er wurde in einer Psychiatrie untergebracht.

Er verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Fünf weitere Personen kamen in umliegende Kliniken. Das Unfallopfer, eine 88-Jährige, starb im Krankenhaus. Drei Verletzte wurden am Unfallort behandelt. Die acht Verletzten waren zwischen 17 und 67 Jahren alt.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen zum Polizeieinsatz in Recklinghausen:https://t.co/V36FL6qtjC#Polizei #Recklinghausen — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) 20. Dezember 2018

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema