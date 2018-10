Aus is! Das haben die Münchner Polizisten auf der Wiesn erlebt

MÜNCHEN. Trotz der gestiegenen Besucherzahl ging die Zahl der Straftaten auf dem Oktoberfest um knapp neun Prozent zurück. Die Polizei registrierte weniger Sexualdelikte, weniger Taschendiebstähle und weniger Maßkrugschlägereien.

Die Wiesn-Wache Bild: Lino Mirgeler (dpa)

Allerdings wurden mehr Beamte verletzt: Äußerst rabiat verhielt sich etwa ein Vater-Sohn-Duo aus der Steiermark gegenüber den Polizisten. Mit zwei Promille Alkohol im Blut schubste der 27-Jährige einen Oktoberfest-Besucher. Als Beamte dazwischen gingen, brannten bei ihm und seinem Vater die Sicherungen durch.

Auch ein 22-jähriger Österreicher machte mit seinem aggressiven Verhalten auf sich aufmerksam. Er war dabei erwischt worden, wie er einen Joint rauchte. Beim Versuch, den jungen Mann festzunehmen, schlug der 22-Jährige einen Polizisten ins Gesicht.

Ein Mann im Dirndl beschäftigte die Wiesn-Wache, weil er es nicht akzeptieren wollte, dass er nicht in die Damentoilette durfte. Nachdem der 31-jährige Brite aus dem Zelt verwiesen worden war, verhielt er sich äußerst aggressiv. Bei der Polizeikontrolle schlug er um sich und verletzte einen Beamten am Finger.

Auf Twitter berichtete die Wiesn-Wache von ihren Erlebnissen:

Zwischen einem Zeltbesucher, der rauchen will aber vorm falschen Balkon steht, und der frischen Luft steht ein Security.

Um rauchen zu können, kann der Mann nun

a. auf den Raucherbalkon gehen oder

b. dem Security die Nase brechen

Leider hat er sich falsch entschieden#wiesnwache

Mit Bier überschüttet

Unter den Besuchern sind erneut Streitereien um einen Platz auf der Bierbank eskaliert. In einem Fall hatte ein 21-jähriger Münchner seinen Maßkrug über den Kopf einer 22-jährigen Bayerin geschüttet. Damit nicht genug, warf der Bursch den Maßkrug, in dem sich auch Scherben befanden, gegen den Oberkörper der jungen Frau.

In dem sie ihn mit Bier überschüttete, wehrte sich eine weitere Besucherin bei einem Grapscher. Der 27-jährige Tourist wollte die 20-Jährige begrapschen und hatte ihr dabei das Dirndl zerrissen. Der Mann schlug mit seinem Maßkrug zurück und entkam. Die Frau musste in der Wiesn-Ambulanz behandelt werden.

Cinderella gesucht! Wer hat diesen Schuh verloren? Zu den Aufgaben der Wiesn-Wache gehört es auch, das Twitter-Volk mit heiteren Meldungen zu unterhalten:

Unter den Rock fotografiert

Eine 23-jährige Österreicherin hat einen 63-jährigen Oktoberfest-Besucher dabei erwischt, wie er zehn Frauen heimlich unter den Rock fotografierte. Als deren Freund den Mann daraufhin festhalten wollte, versuchte dieser zu fliehen und den Speicherchip der Kamera wegzuwerfen. Polizisten überwältigten den Mann schließlich, Zeugen fanden auf der Brücke die Speicherkarte.

Einmal mehr nutzten Männer auch die Wehrlosigkeit betrunkener Besucherinnen aus. Einer drängte sich zu einer Frau in die Toilette und wurde verhaftet. Ein anderer kam aus einem Gebüsch, wo eine teils entkleidete Frau lag. Auch er wurde vorerst festgenommen, kam dann aber frei, weil die Frau wegen ihrer Alkoholisierung keine Angaben machen konnte.

In Geisterbahn eingebrochen

Zwei einheimische Burschen sind am ersten Wiesn-Wochenende dabei erwischt worden, wie sie in die Geisterbahn eingebrochen sind. Die beiden waren über einen zwei Meter hohen Bauzaun geklettert und so in die Schaltzentrale und den Werkstattraum des Fahrgeschäfts gelangt. Nachdem sie den Not-Halt ausgelöst hatten, versuchten sie zu flüchten. Vergeblich: Die 22-Jährigen wurden festgenommen.

Eine Britin ist durch die Ungeschicklichkeit ihres Begleiters auf einen Kinderwagen gefallen. Der betrunkene Mann wollte die Britin vom Boden aufheben, ließ sie jedoch fallen. Das im Kinderwagen liegende Baby fiel folglich auf den Boden und zog sich eine Gehirnerschütterung zu.

Todesfall überschattete das Fest

Zwei Männer waren im Augustiner-Festzelt aneinander geraten. Einer von ihnen, ein 58-jähriger Deutscher, wurde dabei so schwer verletzt, dass er kurz darauf an einer Hirnblutung starb. Der 42-jährige Täter stellte sich am nächsten Tag.

Update: Die gesuchte Zeugin hat sich heute bei uns gemeldet.



Die Ermittlungen führten in der Folge zu einem Tatverdächtigen. Gegen 16 Uhr erschien dieser mit seinem Anwalt bei der @PolizeiMuenchen



Die weiteren Ermittlungen zur Tat laufen.

Näheres im morgigen Pressebericht.

7,5 Millionen Liter Bier ausgeschenkt

Nach Schätzung der Festleitung kamen rund 6,3 Millionen Besucher - das waren rund 100.000 Besucher mehr als 2017, obwohl das Fest diesmal zwei Tage kürzer war. Trotz der gestiegenen Besucherzahl ging die Zahl der Straftaten um knapp neun Prozent zurück.

Die Gäste tranken wie im Vorjahr 7,5 Millionen Liter Bier, brachten aber einen deutlich besseren Appetit mit: Beim Essen wie auch bei den alkoholfreien Getränken gebe es nach erster Schätzung etwa zehnprozentige Zuwächse, hieß es. Das passe zu der etwas veränderten Besucherstruktur: Es seien mehr Familien gekommen - und auch die Generation 60 plus habe verstärkt mitgefeiert.

Toll wie die Münchner Polizei die straftaten und

Medien Zusammenarbeit regelt.



Bei Ausrastern von alkoholisierten Steiermarkern denke Ich immer

an FPÖ Wähler. Ob die gegen den Innenminister auch so handeln würden?



Also morgen dann den Bericht über den Urfahr Markt erwarte mit Umsatzrückgängen oder Steigerungen.



Briten und Österreich bei Delikten an vorderster Front.

Erinnert an die Generation 20-30 die die Strände von Italien bei Saufgelagen immer zerstören.



Die Wiesen in München sollte jeder einmal sehen.

Wenn möglich nüchtern. Die Bier Zelte sind der volle Wahnsinn.



Und die Strassen Markierungen die das Volksfest einteilen.

Der Vergnügungspark auch phänomenal.



Zumindest war das Mass sogar ohne Einsatz € 9,90

am Urfahr Markt, Linz günstiger.

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

