Aus Gebärmutter einer toten Spenderin gesundes Baby geboren

SAO PAULO. In Brasilien ist erstmals ein Kind auf die Welt gekommen, dessen Mutter die Gebärmutter einer Verstorbenen transplantiert bekommen hatte.

Das gesunde Baby Bild: dpa

Das kleine Mädchen wurde vor einem Jahr in São Paulo geboren, berichtete die Fachzeitschrift "The Lancet". Nach Angaben der Ärzte war die Mutter wegen einer seltenen Erkrankung ohne eigene Gebärmutter zur Welt gekommen. 2016 bekam die 32-Jährige den Uterus einer verstorbenen 45-Jährigen eingepflanzt. Die dreifache Mutter war an einem Schlaganfall gestorben. Vier Monate vor der Transplantation wurden durch In-Vitro-Fertilisation acht Eier der 32-Jährigen befruchtet und eingefroren. Sieben Monate später wurde die Frau durch künstliche Befruchtung schwanger. In der 36. Schwangerschaftswoche kam im Dezember 2017 per Kaiserschnitt das Baby mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm auf die Welt. Während des Kaiserschnitts wurde auch die transplantierte Gebärmutter entfernt. Mutter und Kind konnten das Krankenhaus drei Tage später verlassen und sind gut ein Jahr später wohlauf.

