"Aquarius" nimmt Rettungseinsätze im Mittelmeer wieder auf

MARSEILLE. Nach einem Monat im Hafen von Marseille segelt das Rettungsschiff wieder im Mittelmeer, um Flüchtlinge in Seenot zu retten.

Bild: BORIS HORVAT (APA/AFP/BORIS HORVAT)

Seit Ende Juni stand die "Aquaria" für einen ursprünglich nur für wenige Tage geplanten Wartungsstopp im französischen Marsaille. Davor war sie mit 630 geretteten Flüchtlingen an Bord von Italien und Malta zurückgewiesen worden. Erst im Spanischen Valencia fand die Odyssee ein Ende.

Nun wurde sie wieder auf das Mittelmeer entsendet, um Flüchtende vor dem Ertrinken zu retten. Damit wollen die Hilfsorganisationen SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen der Abschottung der EU gegen Flüchtlinge etwas entgegensetzen. "Mit starker Unterstützung der europäischen Öffentlichkeit" wurde entschieden, die "Aquarius" am Mittwoch wieder aus dem Hafen steuern zu lassen.

"Eines der letzten humanitären Rettungsschiffe"

Das Schiff, das seit 2016 schon über 29.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet habe, sei "eines der letzten verbliebenen humanitären Rettungsschiffe" vor der libyschen Küste, teilte SOS Mediterranee in Berlin mit. "Obwohl sich die Bedingungen für eine Seenotrettung im Mittelmeer in den letzten zwei Monaten radikal verändert haben, gibt es keine Alternative zur Rettung von Menschen in Seenot", erklärte die Hilfsorganisation. Die "Aquarius" habe sich den neuen und "ungewissen Bedingungen in der Rettungszone strategisch und technisch angepasst". Nun, nach der Wartung, verfüge sie über größere Nahungsmittelvorräte an Bord, um für erneute Verzögerungen beim Anlaufen eines Hafens vorzusorgen. Außerdem ist das Rettungsschiff mit einem neuen Schnellboot und erstmals mit einer Kühlkammer für Tote ausgestattet.

Hilfsorganisation gibt EU Schuld

"Die humanitäre Tragödie auf See, das Versagen der EU, spielt sich vor unseren Augen ab", kritisierte Verena Papke, die Geschäftsführerin von SOS Mediterranee Deutschland. Seit Jahresbeginn seien bereits mehr als 1.100 Menschen im zentralen Mittelmeer gestorben. "Über 700 davon starben allein seit Juni, dem Monat, in dem zivile Rettungsschiffe davon abgehalten wurden, Menschen in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste zu retten."

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei ihrem Gipfel Ende Juni eine Reihe von Beschlüssen zu einer Verschärfung der Migrationspolitik gefasst. Die neue rechtspopulistische Regierung in Italien, früher Hauptankunftsland von Bootsflüchtlingen, will die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auf Null zurückfahren und wird in dieser Haltung auch von Österreich unterstützt. Der italienische Innenminister Matteo Salvini entschied im Juni, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in italienischen Häfen anlegen dürfen. Ebenso verweigerte Malta wiederholt Bootsflüchtlingen die Einfahrt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema