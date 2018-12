Antarktis erstmals alleine durchquert

WASHINGTON/ANTARKTIS. Als erster Mensch hat der US-Abenteurer Colin O’Brady die Antarktis alleine und ohne Hilfsmittel durchquert.

Am 26. Dezember erreichte der 33 Jahre alte Abenteurer das Ziel. Bild: APA/AFP/COLIN O'BRADY

Der 33-Jährige brauchte auf Langlaufskiern 54 Tage für die 1482 Kilometer lange Strecke. Er erreichte in der Nacht auf Donnerstag sein Ziel am Ross-Schelfeis am Pazifischen Ozean nach einer letzten gewaltigen Kraftanstrengung: Die letzten 125 Kilometer legte er in einem Stück in 32 Stunden zurück.

Bereits 1996/97 hatte der Norweger Borge Ousland die Antarktis alleine durchquert. Er hatte sich teilweise von einem Gleitschirm ziehen lassen. O’Brady verzichtete auf Hilfsmittel.

Der frühere Profi-Athlet war am 3. November gleichzeitig mit dem 49-jährigen Briten Louis Rudd vom Union-Gletscher gestartet. Ihre Wege trennten sich dann. O’Brady, der einen 180 Kilogramm schweren Schlitten hinter sich herzog, erreichte am 12. Dezember nach 40 Tagen den Südpol. Die Etappen seines Abenteuers wurden per GPS aufgezeichnet und auf O’Bradys Internetseite colinobrady.com veröffentlicht.

Beim Frühstück am Weihnachtstag beschloss er dann, die letzten 125 Kilometer in einem Stück zurückzulegen. "Als ich das Wasser für meinen Haferbrei kochte, ist mir eine scheinbar unmögliche Idee gekommen", schrieb der 33-Jährige auf Insta-gram. "Ich habe mich gefragt, ob es möglich wäre, den ganzen Weg bis zum Ziel in einem Rutsch zurückzulegen. Als ich mir die Stiefel geschnürt habe, war aus dem unmöglichen Plan ein festes Ziel geworden."

"Bemerkenswerte Heldentat"

"Die letzten 32 Stunden gehörten zu den herausforderndsten Stunden meines Lebens", schrieb O’Brady. "Es waren aber auch einige der besten Momente, die ich jemals erlebt habe." Der Brite Rudd lag rund zwei Tage zurück, als O’Brady sein Ziel erreichte.

Die "New York Times" würdigte die Leistung des US-Abenteurers als "eine der bemerkenswertesten Heldentaten der Polar-Geschichte". Sie sei vergleichbar mit dem Rennen zum Südpol, das sich der Norweger Roald Amundsen und der Brite Robert Falcon Scott 1911 geliefert hatten. 2016 war der britische Armeeoffizier Henry Worsley bei dem Versuch ums Leben gekommen, die Antarktis alleine und ohne Hilfsmittel zu durchqueren.

