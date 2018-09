Ansturm auf Mont Blanc: "Wer auf den Gipfel will, braucht eine Genehmigung"

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS. Der Bürgermeister der französischen Gemeinde Saint-Gervais-les-Bains will ab kommendem Jahr eine Quote von maximal 214 Bergsteigern pro Tag einführen.

Planen, vorbereiten, Sachen packen, aufsteigen, das Gefühl der Freiheit auf dem Gipfel genießen. Ganz so einfach wird es in Zukunft nicht mehr. Denn auf dem höchsten Berg der Alpen wird an dieser vielbeschriebenen Freiheit heftigst gerüttelt. Zumindest auf französischer Seite.

Wer ab 2019 über die Gouter-Route (Normalweg) auf den Mont Blanc (4810m) steigen will, müsse sich zuerst beim Fremdenverkehrsverband anmelden und eine Genehmigung einholen. Mit diesem Vorstoß hat der Bürgermeister der Gemeinde Saint-Gervais-les-Bains aufhorchen lassen. Nur Alpinisten, die sich zur Übernachtung in der "Gouter-Hütte" anmelden, sollen die Genehmigung für die zweitägige Tour bis zum Gipfel erhalten. Damit wolle Bürgermeister Jean-Marc Peillex die Zahl der Bergsteiger auf maximal 214 pro Tag reduzieren.

Reaktion auf Unfälle

Pellex kritisiert seit mehreren Jahren die ansteigende Zahl von "Bergtouristen", die den höchsten Berg der Alpen erklimmen wollen. Im August 2017 führte er deshalb eine Geldstrafe über 38 Euro für jene Alpinisten ein, die am Berg ohne nötige Mindestausrüstung angetroffen werden. Die Zahl der tödlichen Unfälle riss jedoch nicht ab.

Jahr für Jahr kamen mehr Bergsteiger an den Fuß des Berges. Wilde Campingplätze neben den großteils überfüllten Hütten entstanden, der Müll blieb oft zurück.

Mittlerweile sind es jährlich so viele Alpinisten geworden, dass der Bürgermeister noch einen Schritt weiter gehen will. Die angedachte Quote bezieht sich allerdings nur auf Bergsteiger, die ohne Begleitung von Bergführern auf den Mont Blanc steigen wollen. Wer den "weißen Berg" ohne Genehmigung besteigen will, müsse mit empfindlichen Strafen rechnen.

Kritik aus Chamonix

Eric Fournier, Bürgermeister der Gemeinde Chamonix, an der Grenze zur Schweiz und zu Italien, kritisiert den Vorstoß seines Kollegen: "Es ist verwerflich, dass man nicht an eine globale Lösung denkt, die alle Zugänge zum Gipfel betreffen sollen. Die Auswirkungen eines Beschlusses, der nur eine Seite betrifft, könnte sich als dramatisch erweisen." Sollte Peillex seine Pläne umsetzen, könnten "Touristen" auf italienische Routen zum Mont Blanc ausweichen.

