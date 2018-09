Angreifer erschoss drei Menschen in Cincinnati

CINCINNATI/OHIO. Ein Mann hat in einem Bürogebäude in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio drei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt. Auch der mutmaßliche Schütze starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bei der Schießerei starben drei Menschen. Bild: JEREMY MONAHAN (AFP)

Er hatte am Morgen (Ortszeit) das Foyer einer Bank betreten und sich einen Schusswechsel mit Sicherheitsbeamten geliefert.

Zunächst war nach dem Vorfall von fünf Verletzten die Rede. In dem 31 Stockwerke zählenden Firmensitz der Fifth Third Bank arbeiten rund 3.000 Menschen.

Der Schütze wurde laut einem Bericht des "Cincinnati Enquirers" von seiner Familie identifiziert. Der Mann, der zuvor in South Carolina und Florida gelebt haben soll, besuchte dem Bericht zufolge in Cincinnati möglicherweise ein College. Er soll dort seit mindestens 2015 gelebt haben. Über ein Motiv wurde zunächst nichts bekannt.

Der "Cincinnati Enquirer" zitierte einen Zeugen, der den Angreifer nach eigenen Angaben schießen sah. "Er schoss, und dann schoss er wieder. Danach bin ich weggerannt." Er habe auch einen Polizisten gesehen, der eine blutende Frau aus der Bank geschleift habe.

Stadtratsmitglied Paul George Sittenfeld sprach auf Twitter von einem "furchtbaren Vorfall mit Schüssen im Herzen unserer Stadt". Staatsanwalt Joe Deters sagte, der Angreifer hätte "mehr als 100 Menschen töten können".

Die Fifth Third Bank sprach von einem "schrecklichen Ereignis" und versprach, die Sicherheit von Angestellten und Kunden in Zusammenarbeit mit der Polizei sicherzustellen.

