800 Autos stecken nach Wintereinbruch in Frankreich im Schnee fest

LE PUY-EN-VELAY. In Zentralfrankreich stecken nach einem verfrühten Wintereinbruch mit heftigem Schneefall rund 800 Autos auf etlichen blockierten Regionalstraßen fest.

Der verfrühte Wintereinbruch in Frankreich führte zu Chaos auf den Straßen. Zahlreiche Autos blieben im Schnee stecken. Bild: AFP

Knapp 200 Menschen sind nach dem verfrühten Wintereinbruch in Frankreich in Notunterkünften aufgenommen worden, 1.350 Haushalte in der Region sind ohne Strom. Bei Minustemperaturen war die Schneefallgrenze am Abend auf 400 Meter gesunken, zugleich gab es kräftige Windstöße.

