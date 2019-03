4260 Menschen arbeiten an Fukushima-Rückbau

FUKUSHIMA. Japan hat am Montag der Opfer der verheerenden Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe vor acht Jahren gedacht. Um 14.46 Uhr Ortszeit (6.46 Uhr MEZ) legten die Menschen bei einer Gedenkzeremonie in Tokio sowie an vielen anderen Orten eine Schweigeminute ein. Zu dem Zeitpunkt hatte am 11. März 2011 das Beben die Region Tohoku erschüttert. Rund 20.000 Menschen kamen in Folge der Flutkatastrophe ums Leben. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ereignete sich zudem ein Super-GAU.

Unbeirrt hält Premierminister Shinzo Abe die Fiktion aufrecht, die Folgen dieser Katastrophe seien in 40 Jahren bewältigt. Aber der Rückbau von Fukushima Daiichi hat erst begonnen. Rückbau – das heißt in Fukushima: aufräumen, versiegeln, abreißen. Derzeit arbeiten 4260 Menschen auf dem Kraftwerksgelände, im ersten Jahr waren es bis zu 8000.

Das Sightseeing auf dem Gelände ist gespenstisch. Da sind 962 Wassertanks, in denen mehr als 1,1 Millionen Kubikmeter verseuchtes Kühl- und Grundwasser lagern, das dekontaminiert werden soll. Unklar ist, wie vollständig diese Entseuchung sein kann. Ein offenes Geheimnis ist, dass das Wasser irgendwann ins Meer abgelassen wird.

Wie unterschiedlich stark die Strahlung ist, zeigt der Blick auf zahlreiche Messstationen. Beim Hauptquartier beträgt sie 2,17 Mikrosievert pro Stunde, das entspricht der Strahlung auf einem Langstreckenflug. Auf 96 Prozent des Geländes konnte die Belastung so stark reduziert werden, dass Atemmaske und Handschuhe als Schutz ausreichen. Nahe den Reaktoren 1 und 2 steigt die Strahlung auf das 40-Fache: 81,7 Mikrosievert. Im Reaktorblock 2 hatten Roboter 530 Sievert gemessen. Diese Dosis wäre sehr rasch tödlich.

