4,6 Millionen stimmten über die Sommerzeit ab

BRÜSSEL. Online-Befragung in allen 28 EU-Staaten.

Zeitumstellung abschaffen? Bild: APA

Mehr als 4,6 Millionen Menschen aus allen 28 EU-Staaten haben an der am Donnerstag beendeten Online-Umfrage der EU-Kommission zur möglichen Abschaffung der Sommerzeit teilgenommen. Dies sei ein neuer Rekord für die Teilnahme an öffentlichen Konsultationen, gab die Kommission gestern bekannt. Bisher lag der Spitzenwert im Jahr 2015 bei 550.000 Antworten. Damals ging es um Natur- und Tierschutz.

Das Resultat der aktuellen Umfrage zur Sommerzeit werde in den kommenden Wochen veröffentlicht, sagte ein Sprecher. Es wird jedoch damit gerechnet, dass sich die Mehrheit für eine Abschaffung der Zeitumstellung ausspricht – weil Anhänger des Status quo meist weniger motiviert sind, sich freiwillig zu beteiligen.

Bei der Befragung gab es zwei Möglichkeiten. Einerseits die Möglichkeit, das gegenwärtige Sommerzeit-System beizubehalten. Und andererseits die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung für die gesamte Union.

Das Ergebnis werde die Kommission in ihre Analyse einfließen lassen, betonte der Sprecher. Allerdings sollen auch Expertenmeinungen und Studien zur Entscheidung beitragen, ob die Brüsseler Behörde einen Vorschlag zur Abschaffung vorlegt.

Die Änderung müsste dann von den EU-Staaten und dem Europaparlament beschlossen werden.

