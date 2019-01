23 Kinder auf deutschem Campingplatz für Pornodrehs missbraucht

LÜGDE. Bei den Ermittlungen wegen des massenhaften sexuellen Missbrauchs von mindestens 23 Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei neue Hinweise bekommen.

Mehr als zehn Jahre lang sollen Andreas V. (56) und ein Komplize (33) mindestens 23 Buben und Mädchen im Alter von vier bis 13 Jahren auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde (Nordrhein-Westfalen) sexuell missbraucht haben. Ein dritter Mann aus Stade in Niedersachsen soll als Auftraggeber aufgetreten sein. Der 46-Jährige war wohl selbst nie am Tatort.

Das schreckliche Ausmaß des Missbrauchsskandals wurde erst jetzt bekannt: Ermittler stellten Computer, Handys, mehr als 40 Festplatten und 400 CDs mit mehr als 13.000 Dateien (14 Terabyte) sicher. Es wird von mehr als 1000 Einzeltaten ausgegangen.

Vater von Polizei ignoriert

Schon 2016 habe Familienvater Jens Ruzsitska (57) Dauercamper Andreas V. angezeigt, sagte dieser zur "Lippischen Landes-Zeitung" (LZ): Der Mann aus Bad Pyrmont (Niedersachsen) sei zur Polizei gegangen, weil V. seine beiden Töchter (damals acht und fünf Jahre alt) unsittlich berührt habe. Auch zum Jugendamt und zum Kinderschutzbund sei der Frührentner gegangen – ohne Erfolg.

Erst nach einigen Wochen sollen sich Polizei und Jugendamt gemeldet – seine Bedenken aber nicht ernst genommen haben. Ruzsitzka zur LZ: "Sie sicherten mir zu, dass beim Camper alles in Ordnung sei. Ich solle vorsichtig sein, da ich auch wegen Rufmordes und übler Nachrede angezeigt werden könnte." Oberstaatsanwalt Ralf Vetter sagte der LZ, er kenne die Aussagen von Ruzsitska. Die Vorwürfe habe dieser auch während einer aktuellen Vernehmung wiederholt.

Die Polizei prüft jetzt, ob es strafbare Fehler oder Versäumnisse bei Behörden gegeben hat. Eine Jugendamt-Sprecherin sprach davon, man hätte sich gewünscht, "früher Risse in der Fassade" entdeckt zu haben. Ermittler der neunköpfigen Ermittlungskommission "Camping" gehen von weiteren möglichen Tätern aus.

Hohe Dunkelziffer vermutet

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Männern schweren sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Zwei der Verdächtigen sollen auf dem Campingplatz nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen die Kinder im Wechsel gefilmt und missbraucht haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich viele Betroffene noch nicht gemeldet haben. "Wie hoch die Dunkelziffer ist, können wir seriös derzeit nicht sagen", erklärte der Leiter der Ermittlungskommission, Gunnar Weiß.

