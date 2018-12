2,9 Millionen Dollar für Einsteins "Gottesbrief"

NEW YORK. Die Auktion dauerte rund vier Minuten, und am Ende war einer der Bieter um knapp 2,89 Millionen US-Dollar (2,55 Millionen Euro) ärmer – aber um ein bedeutendes Schriftstück reicher:

In New York ist ein handgeschriebener Brief Albert Einsteins versteigert worden. Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 ist an den Philosophen Eric Gutkind adressiert. Darin bezweifelt Einstein die Existenz Gottes und führt aus, dass für ihn das Wort "Gott" nichts anderes als der Ausdruck menschlicher Schwäche sei. Die Bibel sei eine Ansammlung von ehrwürdigen, aber vergleichsweise einfachen Geschichten. Wer den sogenannten Gottesbrief ersteigerte, ist nicht bekannt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema