Dümmer als die Polizei erlaubt.

Auch erst vor Kurzen in Frankreich, die dümmsten Räuber

Überfall auf eine Trafik, bei der der Inhaber den Räubern sagte, er habe

jetzt am Vormittag nur wenig Geld in der Kasse und sie sollen am Abend

kommen, wenn die Kasse voll ist. Und tatsächlich kamen die Ganoven

abends wieder und wer wartete auf sie? Die Polizei