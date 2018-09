15-jähriges Mädchen stirbt an allergischem Schock

LONDON. Eine junge Flugpassagierin kollabierte während eines Fluges von London nach Nizza. Sie hatte zuvor ein Sandwich gegessen, welches eine Allergie auslöste.

Bild: JUSTIN TALLIS (AFP)

Bereits Mitte Juli hatte sich der Vorfall ereignet. In Begleitung ihrer Familie war eine 15-Jährige auf dem Weg von London nach Nizza. In einem Imbiss am Flughafen Heathrow kaufte sich das Mädchen ein Sandwich mit Oliven und Artischocken. Danach kollabierte das Mädchen im Flugzeug. Selbst der mitgeführte EpiPen, welchen der Vater umgehend bei seiner Tochter einsetzte, konnte ihr Ableben nicht verhindern. Die BBC berichtet, dass das Mädchen an einer schweren Sesamallergie litt.

Demzufolge wird vermutet, dass Sesam in das Brot eingebacken war. Das Geschäft musste sich Vorwürfe gefallen lassen, die Inhaltsstoffe im Sandwich nicht korrekt ausgewiesen zu haben. Das Unternehmen bestätigte auch, dass dies direkt auf der Verpackung nicht der Fall gewesen sei. Demnach hätte es Informationen bezüglich der Allergien an den Kassen und Regalen bzw. online gegeben. Der Fall wird nun weiter untersucht.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema