149 Passagiere an Bord: Flugzeug der Ethopian Airlines abgestürzt

Die Boeing 737 befand sich auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Wie ein Sprecher der Fluglinie bestätigte, befanden sich 149 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder an Bord.

Via Twitter kondolierte das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen. Angaben zur Unglücksursache und möglichen Überlebenden lagen zunächst nicht vor.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.