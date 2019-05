130 Jahre Eiffelturm

PARIS. Am 6. Mai 1889 wurde die "Dame aus Eisen" in Paris eröffnet.

Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt: der Eiffelturm Bild: APA/EPA/IAN LANGSDON

Die französische Hauptstadt und der Eiffelturm, das gehört einfach zusammen. Das berühmte Bauwerk, auch "Dame aus Eisen" genannt, wurde für die Weltausstellung gebaut – sie wurde am 6. Mai 1889 eröffnet. Seitdem prägt der Turm das Stadtbild.

Der Eiffelturm ist 324 Meter hoch – inklusive Antenne. Auf der ersten Etage befinden sich Besucher in 57 Metern Höhe, auf der zweiten in 115 Metern. Wer ganz hinauffährt, kann Paris von einer Aussichtsplattform in 276 Metern bestaunen. Die Stahlkonstruktion allein wiegt 7300 Tonnen, insgesamt wiegt das Bauwerk 10.000 Tonnen. Mehr als 18.000 Eisenteile wurden verwendet, rund 2,5 Millionen Nieten halten es zusammen.

Wer an den Eiffelturm denkt, dem fällt schnell der Franzose Gustave Eiffel (1832–1923) ein. Ihm ist die Realisierung des Baus zu verdanken. Die ursprüngliche Idee für den Turm stammt vom Elsässer Maurice Koechlin. Er war in Eiffels Ingenieurbüro angestellt und entwickelte das Konzept. Eiffels Verdienst war es, mit diplomatischem Geschick und Beharrlichkeit den Bau gegen Widerstände und Konkurrenzprojekte durchzusetzen.

Was schimpften intellektuelle Pariser über den neuen Turm – von "Geschmacklosigkeit" und "tragischer Straßenlaterne" war die Rede. Eigentlich sollte der Turm nur für die Dauer der Weltausstellung stehen bleiben. Doch Eiffel wollte das Bauwerk retten und hatte eine Idee: Er startete Funkversuche von dessen Spitze. Der Eiffelturm wurde zum Sendemast – und entging so dem Abriss.

Der Turm wurde seit dem Bau mehrfach komplett neu gestrichen. Die offizielle Farbe "Eiffelturm-Braun" trägt er seit 1968. Dieser bronzefarbene Anstrich ist von oben nach unten in drei Schattierungen von hell nach dunkel abgestuft – so soll Leichtigkeit vermittelt werden. Seit dem Jahrtausendwechsel funkeln am Abend zu jeder Stunde 20.000 Glühbirnen fünf Minuten lang bis 1 Uhr. Bereits seit 1985 erhellen Lichtstrahlen den Turm von innen heraus.

Kugelsichere Glaswände

Nach der islamistischen Anschlagsserie, die Frankreich in jüngerer Vergangenheit erschütterte, wurde auch bei der wohl berühmtesten Sehenswürdigkeit nachgerüstet. Seit 2018 schützen kugelsichere Glaswände den Stahlturm vor Terrorangriffen.

Zur Eröffnung gab es auf der ersten Etage vier edle Restaurants. Serviert wurde russische oder elsässische Küche. Heute gibt es nur noch zwei Restaurants – auf der ersten Etage das "58 Tour Eiffel", auf der zweiten das "Jules Verne".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema