120 Flugausfälle und Verspätungen am Flughafen München

MÜNCHEN. Starke Schneefälle haben am Samstag zum Ausfall von 120 Flügen am Flughafen München geführt.

Dazu kommen etwa siebzig Flüge mit Verspätungen von mehr als einer Stunde und weitere etwa siebzig Flüge mit Verspätungen von etwa einer halben bis vollen Stunde, wie eine Sprecherin des zweitgrößten deutschen Flughafens auf Anfrage sagte. Auch in München gibt es anhaltenden Schneefall.

Unter anderem wurde auch ein Lufthansa-Flug nach Graz am Abend gestrichen. Wie die Flughafensprecherin sagte, müssen alle Flugzeuge enteist werden, was ein Grund für die Behinderungen sei. Dazu komme, dass an dem Flughafen mit seinen zwei Landebahnen jeweils nur eine Bahn wegen der ständigen Räumarbeiten für Starts und Landungen zur Verfügungen stehe. Außerdem habe die Flugsicherung wegen der Sichtverhältnisse den Flugverkehr eingeschränkt.

