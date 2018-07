12.000 Einsatzkräfte im Kampf gegen Waldbrände

SACRAMENTO. Kalifornien: Zahl der Toten ist auf sieben gestiegen.

Massive Zerstörung durch Brände (AFP) Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULLIVAN

Bei den Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf sieben gestiegen. Die Überreste eines Menschen, der die Anweisung zur Evakuierung ignoriert habe, seien am Sonntag in einem abgebrannten Haus gefunden worden, sagte gestern der Sheriff des Bezirks Shasta, Tom Bosenko. Polizei und Feuerwehr suchten zudem nach sieben Vermissten.

12.000 Einsatzkräfte kämpften gestern gegen 17 großflächige Brände in dem Westküstenstaat. Auf 38.000 Hektar wütete im nordkalifornischen Shasta-Bezirk das sogenannte Carr-Feuer. Der größte Waldbrand im Bundesstaat hatte sich am Wochenende deutlich ausgebreitet. Gouverneur Jerry Brown verhängte für die Gegend den Notstand. 38.000 Menschen mussten nach Behördenangaben ihre Häuser verlassen.

Im Carr-Feuer starben am Wochenende auch zwei kleine Kinder und ihre 70-jährige Urgroßmutter. Zwei Feuerwehrleute kamen ebenfalls ums Leben.

