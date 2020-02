Papst verwehrt Beteiligung: Frauen drohen mit Streik

OÖN-TV Sendung vom 13.02.2020

In der katholischen Kirche drohen Frauen mit Streik, weil der Papst ihnen weiterhin eine stärkere Beteiligung verwehrt. Die Österreichische Gesundheitskasse dürfte statt der erhofften ?Patientenmilliarde? vorerst ein großes Budgetloch bringen. Stopfen sollen es offenbar auch die Ärzte. Und: Das Semesterzeugnis stößt in den Volksschulen wieder eine Diskussion über das Notensystem an. Eltern und Lehrer sind nicht glücklich mit der Neuregelung durch das Bildungsministerium.