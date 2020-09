OÖNTV-Kompakt: Regierung verschärft Corona-Maßnahmen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 11.09.2020

Obwohl die Ampel fast überall in Österreich auf Grün steht, verschärft die Bundesregierung die Corona-Maßnahmen. Ab Montag gilt die Maskenpflicht wieder im Handel, in Gasthäusern und auch in den Schulen außerhalb der Klassenräume. Zehn EU-Länder haben sich bereit erklärt, nach dem Brand in einem griechischen Flüchtlingslager Hunderte obdachlose Kinder und Jugenliche aufzunehmen - in Österreich bleibt die ÖVP weiter hart. Und Oberösterreich Leichtathleten haben eine neue Heimstätte. Anstatt auf der Gugl finden Trainings und Wettkämpfe seit heute im neuen Leichtathletikzentrum in der Linzer Wieningerstraße statt.