OÖN-TV: Zweites Opfer der Messerattacken in Leopoldschlag ist tot

Das zweite Opfer der Messerattacken in Leopoldschlag ist tot. Die Ärzte haben am Freitag den Kampf um das Leben des Flüchtlingsbetreuers David H. verloren. Die Polizei verstärkt jetzt im Herbst die Verkehrskontrollen. Warum gerade jetzt vermehrt kontrolliert wird, hat OÖNTV-Reporter Christian Ortner hinterfragt. Und außerdem: Die Partnersuche geht weiter: Am Freitag hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz Grüne und Neos für Sondierungsgespräche getroffen.